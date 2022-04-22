Школьные заборы в Старом Осколе отремонтируют после жалоб родителей

На этой неделе в Сети появилось видео оскольчанки, которая жаловалась на состояние забора школы № 24 в городе. В администрации ответили, что проломы и дефекты ограждения уже устранили.
Что касается остальных заборов школ, которым нужен ремонт или замена, их приведут в порядок к началу нового учебного года. Местное управление капстроительства уже заключило контракты на замену ограждений в образовательных организациях, в том числе в школе № 24. Срок исполнения — 90 дней.
Ранее оскольчанка сообщила, что ворота в школе № 24 закрыли в целях безопасности, в связи с чем ученики и их родители испытывают дискомфорт. Сам забор низкий, в нём есть дыры, через которые и приходится проходить на территорию учреждения.
Оскольчане в комментариях просят администрацию обратить внимание на ограждения в других школах. Местная жительница пожаловалась, что в Городищенской школе при замене сняли ограждение и теперь учреждение месяц «как в поле». Рассказали и о дырах в школьном заборе в Федосеевке.