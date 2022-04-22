Школьные заборы в Старом Осколе отремонтируют после жалоб родителей

Женщина обратила внимание на плачевное состояние ограждения школы № 24 в городе. На эту жалобу ответили в местной администрации. Там заявили, что проломы и дефекты забора убрали, а к началу учебного года в нормативное состояние приведут все заборы, которые требуют замены или ремонта.

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