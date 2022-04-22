Сбер и администрация ХМАО готовят открытие уникальной школы

Posted 22 апреля 2022, 18:35
Published 22 апреля 2022, 18:35
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Документ о сотрудничестве подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В рамках соглашения стороны собираются организовать в ХМАО подготовку высококвалифицированных IT-специалистов. Обучение будущие программисты будут проходить на базе «Школы 21». В рамках сотрудничества также будет проводиться обмен разработками и опытом, реализация сопутствующих инициатив и проектов. Об этом пишет muksun.fm.
«Школа 21» — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования», — рассказал президент Сбера Герман Греф. По его словам, новый проект будет способствовать появлению новых рабочих мест по всей стране. Работодатели уже сегодня дают высокую оценку уровню профессионализма выпускников нового учебного заведения. «Школа 21» ведет набор и преподавание по уникальным методикам. Примечательно, что здесь за одной партой обучаются и старшеклассники из обычных школ, и зрелые люди с опытом работы. Учащихся объединяет страсть к знаниям. А прошлый образовательный опыт совместной учебе никак не мешает.
«Ханты-Мансийский автономный округ — регион нефтедобытчиков, и компаниям, работающим в нефтегазовом секторе, особенно необходимы IT-кадры с качественной профессиональной подготовкой, — убежден Греф. — А значит, сотрудничая в сфере IT-образования, руководство Сбера и ХМАО делают верный шаг в направлении эффективного развития».
Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова заявила, что особенно рада возможности реализовать принципы «Школы 21» под брендом Сбера. Комарова уверена: новый проект имеет большие перспективы. Со своей стороны, представители ХМАО будут работать над созданием оптимальных условий для его воплощения в жизнь. Главное — содействие партнера, обладающего обширным опытом в реализации успешных образовательных проектов.