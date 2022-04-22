Сбер и администрация ХМАО готовят открытие уникальной школы

«Школа 21» — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования», — рассказал президент Сбера Герман Греф. По его словам, новый проект будет способствовать появлению новых рабочих мест по всей стране. Работодатели уже сегодня дают высокую оценку уровню профессионализма выпускников нового учебного заведения. «Школа 21» ведет набор и преподавание по уникальным методикам. Примечательно, что здесь за одной партой обучаются и старшеклассники из обычных школ, и зрелые люди с опытом работы. Учащихся объединяет страсть к знаниям. А прошлый образовательный опыт совместной учебе никак не мешает.