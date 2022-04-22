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Руни оценил приглашение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

22 апреля 19:25
Фото: pxhere.com
Специалист подписал с манкунианцами трехлетнее соглашение.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил назначение на пост главного тренера команды нидерландского наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Reuters.

По мнению бывшего футболиста, руководство «МЮ» настроено дать специалисту время требуемое на перестройку клуба, так как тен Хаг имеет все качества для данной работы.

Ранее СМИ сообщали, что нидерландский тренер подписал с английским клубом соглашение сроком на три года с возможностью пролонгации на еще один сезон.

Отметим, что Эрик тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. С тех пор он привел клуб к двум победам в чемпионате страны.

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