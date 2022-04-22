Памятник «Павшим Героям» заканчивают ремонтировать в Белгороде

В Белгороде близится к завершению ремонт памятника «Павшим Героям». Рабочие заменили разрушенный гранит, проработали швы и стыки. Теперь им предстоит очистить постамент и отполировать гранитные плиты.
Монумент установили в 1962 году в знак памяти о советских бойцах, погибших во время освобождения Белгорода. Находится памятник в районе аэропорта. Белгородцы называют место, на котором расположена братская могила, Холмом Славы.
В Белгороде также планировали отремонтировать дорогу к Могиле Неизвестного Лётчика. Ранее её состояние раскритиковал губернатор Вячеслав Гладков: он заявил, что по пути к памятнику «утонул в грязи».
Помимо этого, сообщалось, что в Белгороде появится памятник «Детям войны». Установят его в сквере на улице Князя Трубецкого.