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Памятник «Павшим Героям» заканчивают ремонтировать в Белгороде

22 апреля 11:49
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Находится он в районе аэропорта. Рабочие устранили разрушения, проработали швы и стыки. Памятник осталось почистить и отполировать, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде близится к завершению ремонт памятника «Павшим Героям». Рабочие заменили разрушенный гранит, проработали швы и стыки. Теперь им предстоит очистить постамент и отполировать гранитные плиты.

Монумент установили в 1962 году в знак памяти о советских бойцах, погибших во время освобождения Белгорода. Находится памятник в районе аэропорта. Белгородцы называют место, на котором расположена братская могила, Холмом Славы.

В Белгороде также планировали отремонтировать дорогу к Могиле Неизвестного Лётчика. Ранее её состояние раскритиковал губернатор Вячеслав Гладков: он заявил, что по пути к памятнику «утонул в грязи».

Помимо этого, сообщалось, что в Белгороде появится памятник «Детям войны». Установят его в сквере на улице Князя Трубецкого.

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