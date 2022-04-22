bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2022, 14:29

Published 22 апреля 2022, 14:29

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

Офис семейного врача открыли в Новой жизни в Белгороде

22 апреля 2022, 14:29
Сюжет
Медицина
Врачи примут первых пациентов в понедельник, 25 апреля, сообщили в правительстве области.

В микрорайоне Новая жизнь в Белгороде с понедельника начнёт работать офис семейного врача, который стал филиалом седьмого отделения городской поликлиники. В нём будут оказывать всю медпомощь, которую можно получить в поликлинике, только не будет рентгена.

Запись к врачу уже открыли, есть там и дневной стационар, что может быть актуально для беременных. В день врача смогут посетить до 48 пациентов. Кроме жителей Новой жизни, принимать будут и людей из соседнего частного сектора.

На сегодня в микрорайоне живут более 4 тысяч человек. В основном это молодые люди. Поэтому в здании офиса появился филиал детской областной больницы. В начале педиатр будет принимать детей два раза в неделю, а потом перейдёт на постоянный режим работы.

Участковый врач-педиатр Екатерина Григорьева с мужем переехала в Белгород и получила квартиру по региональной программе по обеспечению жильём медицинских работников.

#Новости#Медицина#Губернатор#Фотофакт#Семейный врач#Новости Белгорода#Новая жизнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика