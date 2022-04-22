Офис семейного врача открыли в Новой жизни в Белгороде

Posted 22 апреля 2022, 14:29
Published 22 апреля 2022, 14:29
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
В микрорайоне Новая жизнь в Белгороде с понедельника начнёт работать офис семейного врача, который стал филиалом седьмого отделения городской поликлиники. В нём будут оказывать всю медпомощь, которую можно получить в поликлинике, только не будет рентгена.
Запись к врачу уже открыли, есть там и дневной стационар, что может быть актуально для беременных. В день врача смогут посетить до 48 пациентов. Кроме жителей Новой жизни, принимать будут и людей из соседнего частного сектора.
На сегодня в микрорайоне живут более 4 тысяч человек. В основном это молодые люди. Поэтому в здании офиса появился филиал детской областной больницы. В начале педиатр будет принимать детей два раза в неделю, а потом перейдёт на постоянный режим работы.
Участковый врач-педиатр Екатерина Григорьева с мужем переехала в Белгород и получила квартиру по региональной программе по обеспечению жильём медицинских работников.