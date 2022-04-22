Корпорация МСП и Банк России выдали предпринимателям 50 млрд рублей с начала марта

Кредиты под 100-процентное поручительство Корпорации МСП уже получили более 2 тысяч предпринимателей. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, пишет ria.ru.
Более 90% заемщиков, воспользовавшихся ПСК, — это представители малого и микробизнеса. Почти 72% кредитов предприниматели направили на оборотные цели, остальные 28% использовали для инвестирования.
Льготные кредитные предложения заинтересовали в основном предпринимателей из Москвы — всего ими получено 157 кредитов на 4,8 млрд руб., бизнесменов Краснодарского края, оформивших 149 кредитов на 2,3 млрд руб., и Татарстана (98 кредитов на 1,1 млрд руб.). Предприниматели Новосибирской области взяли 96 кредитов на 1,4 млрд руб., а МСП из Башкортостана — 85 кредитов на 2 млрд руб.
По условиям программы льготного кредитования процентные ставки на займы были зафиксированы, невзирая на повышение ключевой ставки Центробанком РФ до 20%.
«Мы ждем нового всплеска спроса на инвестиционное кредитование в июне. Сейчас же большинство компаний выжидают, рассчитывая на снижение ставки. Мы понимаем, что нынешние проценты высоки для бизнеса. Рассчитываем, что ситуация в экономике будет улучшаться и позволит Центробанку дальше снижать ключевую ставку, а нам — улучшать кредитные условия», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
ПСК работает уже 1,5 месяца, однако и сегодня в Корпорацию МСП через «Сервис 360°» и социальные сети продолжают поступать претензии от предпринимателей на то, что банки отказываются их кредитовать, объясняя это отсутствием лимитов либо информации.
«Все лимиты и вся необходимая информация были доведены до банков. И их руководство об этом знает. А если где-то на местах у предпринимателей все еще возникают такого рода проблемы, то мы разбираемся с такими ситуациями. Через наш сервис ждем информацию от бизнеса, чтобы быстрее подключиться к решению вопроса и оперативно помочь каждому», — добавил Александр Исаевич.
Компания «Элеватор Теренсай» из Оренбургской области уже воспользовалась программой стимулирования кредитования. Ей удалось привлечь сразу два кредита в банке ВТБ. Общий размер привлеченных средств составил 85,2 млн рублей. Каждый займ обеспечен «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. Предприятие рассчитывает направить средства на покупку вагонов-хопперов для перевозки зерна покупателям.