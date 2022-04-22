Корпорация МСП и Банк России выдали предпринимателям 50 млрд рублей с начала марта

«Все лимиты и вся необходимая информация были доведены до банков. И их руководство об этом знает. А если где-то на местах у предпринимателей все еще возникают такого рода проблемы, то мы разбираемся с такими ситуациями. Через наш сервис ждем информацию от бизнеса, чтобы быстрее подключиться к решению вопроса и оперативно помочь каждому», — добавил Александр Исаевич.