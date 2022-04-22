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«Грустное зрелище». Белгородка сравнила Курскую и Белгородскую области

22 апреля 12:12
Фото: страница Ульяны Савельевой в ВК
Женщина не очень лестно отозвалась о соседнем регионе. Она отметила там горы мусора, плохие дороги и бездарную рекламу. Пост про области она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Ульяна Савельева рассказала, что впервые за 12 лет вырвалась в город детства и пока ехала, сравнивала Курскую и Белгородскую области. О соседнем регионе женщина отозвалась не лестно.

По словам Ульяны, на подъезде к областному центру — горы мусора, в самом городе колёса проваливаются в ямы. Дороги, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

«Дороги убиты в хлам, словно по городу регулярно ездит бронетехника. И это — центр региона!» — недоумевает белгородка.

Дома в Курске женщине тоже не понравились. У неё сложилось впечатление, что капремонт там не проводят. Она отметила и то, что в соседнем городе очень мало новых домов, а в архитектуре нет общей концепции. Реклама в городе, по её мнению, бездарная — магазинчики как будто хотят перекричать друг друга.

Про сёла в соседней области женщина тоже отозвалась негативно. По её словам, они будто застряли в СССР несмотря на наличие «Магнитов» и «Пятёрочек», много разрушающихся и брошенных домов.

«Боже мой, я такого давно не видела. Даже самые дальние сёла Губкина или Оскола выглядят ухоженными. Там ремонтируются школы, ДК, дороги, освещение — у нас это реальность, в Курской области — сплошное уныние», — пишет женщина.

Автовокзал в соседнем городе Ульяна тоже посчитала не самым лучшим. По её словам, выглядит он не очень, а билеты автоматом продают со страховкой. Иными словами, навязывают услуги. Положительные моменты тоже были — при предъявлении билета на автобус пропустили бесплатно и даже поставили штамп на билете, что услуга оказана. Такого женщина ранее не встречала. Тем не менее дорога у автовокзала разбита, туалеты на улице грязные, нет ни буфета, ни указателей.

О Курске у женщины осталось удручающее впечатление. По её словам, даже с приходом нового губернатора ничего не изменилось. У неё сложилось впечатление, что у области нет хозяина и она никому не нужна.

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