«Грустное зрелище». Белгородка сравнила Курскую и Белгородскую области

Автовокзал в соседнем городе Ульяна тоже посчитала не самым лучшим. По её словам, выглядит он не очень, а билеты автоматом продают со страховкой. Иными словами, навязывают услуги. Положительные моменты тоже были — при предъявлении билета на автобус пропустили бесплатно и даже поставили штамп на билете, что услуга оказана. Такого женщина ранее не встречала. Тем не менее дорога у автовокзала разбита, туалеты на улице грязные, нет ни буфета, ни указателей.