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Границы сельхозземель в Белгородской области установит компания из Самары

22 апреля 05:25
Фото: Бел.Ру
На сайте госзакупок разместили документы о поиске подрядчика для проведения работ по установке границ земель сельскохозяйственного назначения в Белгородской области.

Изначально на работы из федерального бюджета готовы были направить 83,6 млн рублей, но компания-победитель согласилась выполнить их за 52 млн рублей.

Границы земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются в целях информационной поддержки сельхозтоваропроизводителей, упорядочения системы налогообложения, установления местоположения особо ценных земель и обеспечения условий их охраны.

Для определения границ земель сельхозназначения необходимо получение единой электронной картографической основы, сбор и анализ архивных данных о землях, актуализация сведений о границах земель и выборочная полевая проверка размещения границ. Границы сельскохозяйственных земель устанавливаются в виде цифровой карты.

Рассмотрение заявок участников проходило в два этапа. Итоги определения победителя состоялись 15 апреля, электронный аукцион выиграла компания АО «Самара-Информспутник», которая согласилась выполнить работы за 52 млн рублей. Организация зарегистрирована в Самаре в феврале 2002 года. Гендиректор – Владислав Сергеев.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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