Границы сельхозземель в Белгородской области установит компания из Самары

Рассмотрение заявок участников проходило в два этапа. Итоги определения победителя состоялись 15 апреля, электронный аукцион выиграла компания АО «Самара-Информспутник», которая согласилась выполнить работы за 52 млн рублей. Организация зарегистрирована в Самаре в феврале 2002 года. Гендиректор – Владислав Сергеев.