Границы сельхозземель в Белгородской области установит компания из Самары

Изначально на работы из федерального бюджета готовы были направить 83,6 млн рублей, но компания-победитель согласилась выполнить их за 52 млн рублей.
Границы земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются в целях информационной поддержки сельхозтоваропроизводителей, упорядочения системы налогообложения, установления местоположения особо ценных земель и обеспечения условий их охраны.
Для определения границ земель сельхозназначения необходимо получение единой электронной картографической основы, сбор и анализ архивных данных о землях, актуализация сведений о границах земель и выборочная полевая проверка размещения границ. Границы сельскохозяйственных земель устанавливаются в виде цифровой карты.
Рассмотрение заявок участников проходило в два этапа. Итоги определения победителя состоялись 15 апреля, электронный аукцион выиграла компания АО «Самара-Информспутник», которая согласилась выполнить работы за 52 млн рублей. Организация зарегистрирована в Самаре в феврале 2002 года. Гендиректор – Владислав Сергеев.
Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.