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Белгородским семьям при выписке из роддома дарят пожарные извещатели

22 апреля 11:07
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
При рождении первенца устройство получают только женщины из двух районов области. Другим жителям региона выдают их после появления на свет третьего ребёнка.

В Прохоровском и Ровеньском районах при рождении первенца семьям выдают автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ). Эти устройства спасли уже не одну семью от пожара. Решение о выдаче приборов приняли главы муниципалитетов по рекомендации регионального МЧС.

Мы считаем, что такие извещатели должны быть в каждой квартире и доме. Мы предложили чиновникам вручать устройства женщинам при выписке из родильных домов. Сергей Потапов, начальник ГУ МЧС России по Белгородской области

Также в некоторых муниципалитетах Белгородской области АДПИ выдают после рождения третьего ребёнка.

Пожарные извещатели выдают многодетным семьям с 2016 года. Известны случаи, когда прибор спас белгородцев от пожара. Это произошло 29 февраля в Шебекинском горокруге. Людей разбудил громкий звук АДПИ, после чего они выбежали из дома, который был охвачен пламенем.

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#Новости#Многодетная семья#Пожар#Белгородская область#Эксклюзив#Общество
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