Белгородским семьям при выписке из роддома дарят пожарные извещатели

Пожарные извещатели выдают многодетным семьям с 2016 года. Известны случаи, когда прибор спас белгородцев от пожара. Это произошло 29 февраля в Шебекинском горокруге. Людей разбудил громкий звук АДПИ, после чего они выбежали из дома, который был охвачен пламенем.