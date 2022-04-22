Белгородским семьям при выписке из роддома дарят пожарные извещатели

В Прохоровском и Ровеньском районах при рождении первенца семьям выдают автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ). Эти устройства спасли уже не одну семью от пожара. Решение о выдаче приборов приняли главы муниципалитетов по рекомендации регионального МЧС.
Мы считаем, что такие извещатели должны быть в каждой квартире и доме. Мы предложили чиновникам вручать устройства женщинам при выписке из родильных домов. Сергей Потапов, начальник ГУ МЧС России по Белгородской области
Также в некоторых муниципалитетах Белгородской области АДПИ выдают после рождения третьего ребёнка.
Пожарные извещатели выдают многодетным семьям с 2016 года. Известны случаи, когда прибор спас белгородцев от пожара. Это произошло 29 февраля в Шебекинском горокруге. Людей разбудил громкий звук АДПИ, после чего они выбежали из дома, который был охвачен пламенем.