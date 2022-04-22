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Белгородские сёла смогут сами утверждать генплан своей застройки

22 апреля 09:32
Фото: ИА "Бел.Ру"
Депутаты белгородской облдумы внесли изменения в закон региона, который касается регулирования градостроительной деятельности. Теперь представительные органы сельских поселений смогут сами решать, нужно ли разрабатывать генеральный план застройки территории.

Как отметила начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Галина Горожанкина, внести изменения в региональный закон было необходимо, чтобы привести его в соответствие с федеральным.

Согласно новым правилам, представительные органы сельских поселений, то есть депутаты, смогут самостоятельно принимать решение о необходимости разработки генеральных планов и правил землепользования застройки для сельских населённых пунктов.

Горожанкина отметила, что изменения позволят сократить объём градостроительных документов и оптимизируют процедуры застройки. А принятие решения на уровне органов местного самоуправления позволит улучшить экономический климат в населённых пунктах.

В свою очередь руководитель профильного комитета Вадим Клет добавил, что закон упростит строительство на территории Белгородской области.

Депутаты закон приняли.

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