Белгородские сёла смогут сами утверждать генплан своей застройки

Как отметила начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Галина Горожанкина, внести изменения в региональный закон было необходимо, чтобы привести его в соответствие с федеральным.
Согласно новым правилам, представительные органы сельских поселений, то есть депутаты, смогут самостоятельно принимать решение о необходимости разработки генеральных планов и правил землепользования застройки для сельских населённых пунктов.
Горожанкина отметила, что изменения позволят сократить объём градостроительных документов и оптимизируют процедуры застройки. А принятие решения на уровне органов местного самоуправления позволит улучшить экономический климат в населённых пунктах.
В свою очередь руководитель профильного комитета Вадим Клет добавил, что закон упростит строительство на территории Белгородской области.
Депутаты закон приняли.