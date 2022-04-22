Белгородская команда Bubble Gum выступила в детской ТВ-лиге КВН

Команда Bubble Gum выступила в детской ТВ-лиге КВН в Москве. В ¼ финала соперниками юных белгородцев были кавээнщики из Самары, Казани и Твери. В группе команды уточнили, что оценивали выступления певица Mia Boyka, бывшие кавээнщики Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв.
Дальше белгородцы не прошли. Вместе с тем без наград дети не остались. Так, звания лучших актёра и актрисы достались Богдану Токарю и Кире Ходовой. Первый по возвращении получил автограф губернатора Вячеслава Гладкова в своём школьном дневнике: такое обещание третьеклассник взял с главы региона во время одной из игр.
В группе команды рассказали, что Bubble Gum пригласили в «Школу чемпионов», которая пройдёт на Международном фестивале детских клубов КВН в Анапе, где белгородцы смогут записать свой музыкальный клип.
По информации регионального правительства, команда Bubble Gum появилась в 2018 году. Белгородцы становились вице-чемпионом Высшей юниор-лиги 2018–2019 года, чемпионом Высшей юниор-лиги — 2020, участвовали в лиге «Тремпель» и Международном фестивале детских команд КВН.