Белгородская команда Bubble Gum выступила в детской ТВ-лиге КВН

Дальше белгородцы не прошли. Вместе с тем без наград дети не остались. Так, звания лучших актёра и актрисы достались Богдану Токарю и Кире Ходовой. Первый по возвращении получил автограф губернатора Вячеслава Гладкова в своём школьном дневнике: такое обещание третьеклассник взял с главы региона во время одной из игр.