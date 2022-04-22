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Белгородская команда Bubble Gum выступила в детской ТВ-лиге КВН

22 апреля 07:09
Фото: группа команды КВН Bubble Gum во «ВКонтакте»
Юные кавээнщики уже вернулись со съёмок шоу в Москве. Белгородцы выступали в одной четвёртой финала, однако пройти дальше у них не получилось. Тем не менее без призов дети не остались, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Команда Bubble Gum выступила в детской ТВ-лиге КВН в Москве. В ¼ финала соперниками юных белгородцев были кавээнщики из Самары, Казани и Твери. В группе команды уточнили, что оценивали выступления певица Mia Boyka, бывшие кавээнщики Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв.

Фото: группа команды КВН Bubble Gum во «ВКонтакте»

Дальше белгородцы не прошли. Вместе с тем без наград дети не остались. Так, звания лучших актёра и актрисы достались Богдану Токарю и Кире Ходовой. Первый по возвращении получил автограф губернатора Вячеслава Гладкова в своём школьном дневнике: такое обещание третьеклассник взял с главы региона во время одной из игр.

В группе команды рассказали, что Bubble Gum пригласили в «Школу чемпионов», которая пройдёт на Международном фестивале детских клубов КВН в Анапе, где белгородцы смогут записать свой музыкальный клип.

По информации регионального правительства, команда Bubble Gum появилась в 2018 году. Белгородцы становились вице-чемпионом Высшей юниор-лиги 2018–2019 года, чемпионом Высшей юниор-лиги — 2020, участвовали в лиге «Тремпель» и Международном фестивале детских команд КВН.

Фото: группа команды КВН Bubble Gum во «ВКонтакте»

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#Новости#Москва#Белгород#Вячеслав Гладков#КВН#Общество
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