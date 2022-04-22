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«Белгород-Арена» выиграла награду Sport Business Awards

22 апреля 09:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Церемония награждения состоялась 21 апреля в Москве. Белгородский спортивный объект стал лучшим в номинации «Арена года», сообщили в группе многофункционального комплекса.

В Москве 21 апреля прошла церемония награждения премии Sport Business Awards. В номинации «Арена года» выиграл белгородский многофункциональный спортивный объект.

Конкуренцию «Белгород-Арене» составили московская волейбольная арена «Динамо», «Тинькофф Арена» в Санкт-Петербурге, саранский Дворец водных видов спорта и Уральская футбольная академия в Екатеринбурге.

Церемонию награждения Sport Business Awards проводят в пятый раз. Премия объединяет специалистов в сфере спортивного бизнеса. В 2022 году в шорт-лист финалистов премии вошли 138 проектов со всей России.

Открыли «Белгород-Арену» в мае 2021 года. Многофункциональный комплекс рассчитан на 10 тыс. зрителей.

Напомним, что «Белгород-Арену» в конце минувшего года признали лучшим спортивным объектом России.

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