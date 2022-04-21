Вячеслав Гладков опроверг эвакуацию людей из посёлка под Грайвороном

Posted 21 апреля 2022, 17:43
Published 21 апреля 2022, 17:43
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
По словам мужчины, в ночь на 21 апреля из посёлка в сторону Белгорода ехало большое количество машин. Вячеслав Гладков опроверг эту информацию и назвал её фейком.
Это неправда! Никакой эвакуации не было, никакого большого количества машин не было, это какой-то фейк. К сожалению, их сейчас много. Доверяйте только проверенной информации.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, рано утром 19 апреля со стороны Украины обстреляли село Головчино в Грайворонском городском округе. Ранения получили две женщины и 17-летний подросток. От обстрела пострадали 76 домов и 17 машин, власти помогают жителям с восстановлением частной собственности и недвижимости. Качество работ находится на личном контроле губернатора.