bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 апреля 2022, 17:43

Published 21 апреля 2022, 17:43

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Вячеслав Гладков опроверг эвакуацию людей из посёлка под Грайвороном

21 апреля 2022, 17:43
Сюжет
Губернатор
В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе Белгородской области обратился местный житель Владимир Степаненко. Он попросил разъяснить ситуацию с эвакуацией людей из посёлка Горьковский Грайворонского округа.

По словам мужчины, в ночь на 21 апреля из посёлка в сторону Белгорода ехало большое количество машин. Вячеслав Гладков опроверг эту информацию и назвал её фейком.

Это неправда! Никакой эвакуации не было, никакого большого количества машин не было, это какой-то фейк. К сожалению, их сейчас много. Доверяйте только проверенной информации.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, рано утром 19 апреля со стороны Украины обстреляли село Головчино в Грайворонском городском округе. Ранения получили две женщины и 17-летний подросток. От обстрела пострадали 76 домов и 17 машин, власти помогают жителям с восстановлением частной собственности и недвижимости. Качество работ находится на личном контроле губернатора.

Материалы по теме
Фейк: Зеленский отдал приказ о подготовке наступления на Белгородскую областьВ Сети появился фейк с белгородским священником, призывающим к незаконному митингуВ белгородском МЧС опровергли фейк о повышении уровня террористической опасности
#Новости#Общество#Губернатор#Эксклюзив#Эвакуация#Вячеслав Гладков#Фейк#Грайворонский городской округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика