В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать пасхальную еду низкокалорийной

Уже совсем скоро начнётся Пасха, поэтому россиян ждёт праздничный стол. В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать пасхальную еду более лёгкой и полезной.
Специалисты советуют брать для приготовления блюд нежирный творог — 0% или 6% жирности. А вот традиционные куличи советуют готовить без дрожжей, хотя обычно их делают из сдобного дрожжевого теста. Следует уменьшить и количество сахара. Его можно заменить фруктами или мёдом.
Также специалисты рекомендуют не перебарщивать с орехами. Они хоть и полезные, но крайне калорийные. Что касается мяса, то лучше отдать предпочтение нежирному — куриной грудке или индейке. Для заправки салатов вместо майонеза можно выбрать сметану, йогурт или соус на основе растительного масла и лимонного сока.
На десерт можно сделать лёгкий крем на основе фруктов и сыра или желе. Имеет значение и способ приготовления блюд. Мясо, рыбу или овощи стоит запекать, а не жарить. Также специалисты напомнили, что рацион во время поста перед Пасхой диетический, поэтому не стоит переедать в праздничный день.