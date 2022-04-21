В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать пасхальную еду низкокалорийной

На десерт можно сделать лёгкий крем на основе фруктов и сыра или желе. Имеет значение и способ приготовления блюд. Мясо, рыбу или овощи стоит запекать, а не жарить. Также специалисты напомнили, что рацион во время поста перед Пасхой диетический, поэтому не стоит переедать в праздничный день.