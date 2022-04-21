Совсем скоро начинается Пасха, а значит, пора покупать куличи. Специалисты рассказали, на что обращать внимание и как не ошибиться при выборе.
ГОСТа на куличи пока не существует, его разработка только планируется. Нет единой рецептуры кулича и в официальном сборнике, поэтому пока у каждого производителя она своя. За производство куличей часто берутся и пекарни в общепите, однако не факт, что у них будет надлежащее качество. Специалисты рекомендуют покупать продукцию у крупных хлебозаводов.
Однако ещё одним важным моментом стал и знак «ЕАС». Без этой маркировки покупать куличи не стоит. Дело в том, что без этого знака производитель не гарантирует безопасность продукта.
Стоит воздержаться и от покупки подгоревших куличей — в них могут содержаться канцерогены. Не стоит покупать и очень пышные куличи, особенно если у них маленький вес. Их могли производить по ускоренной технологии с добавлением разрыхлителя и других пищевых добавок. А вот если кулич маленький, но тяжёлый, то есть вероятность, что его не пропекли.
По словам специалистов, верхушка и корочка должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины говорят о нарушениях технологического процесса. Стоит обратить внимание и на цвет, он должен быть равномерным, золотисто-коричневым.
Что касается рецептуры, то в куличе должно быть большее содержание жира, мякиш — упругим. Куличи с относительно натуральным составом хранятся примерно две недели, некоторые до 40 дней. Упаковка может быть и бумажной, и целлофановой, однако безопасность для потребителя гарантируется только если кулич упакован. Также специалисты уточняют, что упаковка из полимерных материалов лучше защищает продукт от черствения и плесневения.