Стоит воздержаться и от покупки подгоревших куличей — в них могут содержаться канцерогены. Не стоит покупать и очень пышные куличи, особенно если у них маленький вес. Их могли производить по ускоренной технологии с добавлением разрыхлителя и других пищевых добавок. А вот если кулич маленький, но тяжёлый, то есть вероятность, что его не пропекли.