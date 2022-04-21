В Белгородской области готовятся встречать благодатный огонь

Posted 21 апреля 2022, 11:24
Published 21 апреля 2022, 11:24
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
В ходе заседания белгородской облдумы губернатор Вячеслав Гладков поздравил всех с наступающим праздником Пасхи. Он рассказал, что на сегодняшний день власти готовятся к доставке на территорию Белгородской области благодатного огня.
Прибыть в регион он должен в субботу, 23 апреля. По мнению главы области, несмотря на сложности, благодатный огонь должен быть в регионе в пасхальную ночь.
Мне кажется, это тоже очень важно. Не так давно разговаривал с военными, они сказали, что в окопах неверующих нет. Это не только важно для нас, но и для военнослужащих, которые сейчас находятся на нашей территории. Хотел сказать спасибо, потому что знаю, какое участие все принимают в оказании помощи. Ситуация непростая. Но любую проблему можно решить, если всё будем делать вместе и сообща.Вячеслав Гладков
Напомним, богослужения в праздник Пасхи в приграничных белгородских храмах, которые находятся на расстоянии 15 км от госграницы, пройдут без прихожан. Людей отвезут автобусами в другие районы. При необходимости верующих заберут обратно.
Богослужение пройдёт в дневное время, чтобы снизить риски для людей и обезопасить их.