bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 апреля 2022, 11:24

Published 21 апреля 2022, 11:24

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

В Белгородской области готовятся встречать благодатный огонь

21 апреля 2022, 11:24
Сюжет
Пасха
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что несмотря на сложную ситуацию, благодатный огонь готовы встретить в Белгородской области.

В ходе заседания белгородской облдумы губернатор Вячеслав Гладков поздравил всех с наступающим праздником Пасхи. Он рассказал, что на сегодняшний день власти готовятся к доставке на территорию Белгородской области благодатного огня.

Прибыть в регион он должен в субботу, 23 апреля. По мнению главы области, несмотря на сложности, благодатный огонь должен быть в регионе в пасхальную ночь.

Мне кажется, это тоже очень важно. Не так давно разговаривал с военными, они сказали, что в окопах неверующих нет. Это не только важно для нас, но и для военнослужащих, которые сейчас находятся на нашей территории. Хотел сказать спасибо, потому что знаю, какое участие все принимают в оказании помощи. Ситуация непростая. Но любую проблему можно решить, если всё будем делать вместе и сообща.Вячеслав Гладков

Напомним, богослужения в праздник Пасхи в приграничных белгородских храмах, которые находятся на расстоянии 15 км от госграницы, пройдут без прихожан. Людей отвезут автобусами в другие районы. При необходимости верующих заберут обратно.

Богослужение пройдёт в дневное время, чтобы снизить риски для людей и обезопасить их.

#Новости#Религия#Пасха#Эксклюзив#Благодатный огонь#Прихожане#Верующие#Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика