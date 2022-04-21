В Белгородской области готовятся встречать благодатный огонь

Мне кажется, это тоже очень важно. Не так давно разговаривал с военными, они сказали, что в окопах неверующих нет. Это не только важно для нас, но и для военнослужащих, которые сейчас находятся на нашей территории. Хотел сказать спасибо, потому что знаю, какое участие все принимают в оказании помощи. Ситуация непростая. Но любую проблему можно решить, если всё будем делать вместе и сообща.Вячеслав Гладков