В Белгороде памятник Ленину не вернули в парк к его дню рождения

В канун дня рождения Ленина его памятник так и не вернули в Центральный парк. Монумент демонтировали почти два года назад, его собирались вернуть в парк, однако пока этого не случилось.
Памятник Ленину из одноимённого парка — один из самых старых в Белгороде. Его установили в 1951 году на Соборной площади, которая тогда называлась площадью Революции. Позже его перенесли в парк имени Ленина, пишет издание.
Как рассказала местный депутат от КПРФ Екатерина Долгова, по инициативе областной думы приняли решение о сборе средств на восстановление памятника. К 12 марта прошлого года собрали 984 тыс. рублей. Памятника до сих пор нет, денег тоже, отметила депутат.
Также Долгова рассказала, что коммунисты проводили пикеты, чтобы памятник вернули. Власти этого делать не стали, «постоянно находились какие-то отговорки». Последний раз пообещали поставить памятник ко дню рождения Ленина, однако прошло два года, а памятника нет, есть только отговорки, сказала депутат.
Напомним, памятник Ленину в Белгороде собирались установить 22 апреля. Его пришлось демонтировать два года назад, восстанавливали его в Санкт-Петербурге. Оказывается, восстановили монумент ещё в декабре прошлого года. Вернуть его также планируют в Центральный парк.
Убрать памятник пришлось в июле 2020 года, поскольку скульптура осталась без руки. Монумент убрали, активисты просили его вернуть, однако в администрации отвечали, что средств на это нет.