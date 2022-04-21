В Белгороде на набережную Везёлки вернут рояль

Вячеслав Гладков рассказал, что с осени в парках, скверах и на улицах провели большие работы, чтобы порадовать белгородцев и гостей города. Как отметил глава региона, в области заложили много средств на то, чтобы сёла и города стали красивее, комфортнее и ещё более благоустроенными.