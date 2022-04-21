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В Белгороде на набережную Везёлки вернут рояль

21 апреля 06:35
Фото: кадр из видео в соцсетях Вячеслава Гладкова
В своём традиционном утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что инструмент поставят во время весенних праздников.

Рояль вернётся на набережную Везёлки. Музыкальный инструмент поставят во время весенних праздников.

Вячеслав Гладков рассказал, что с осени в парках, скверах и на улицах провели большие работы, чтобы порадовать белгородцев и гостей города. Как отметил глава региона, в области заложили много средств на то, чтобы сёла и города стали красивее, комфортнее и ещё более благоустроенными.

Что касается рояля на набережной, то он и раньше пользовался популярностью. В сентябре прошлого года в Белгород приезжал пианист Денис Мацуев. Ему пришлось отстоять в очереди, чтобы сыграть на инструменте.

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