В Белгороде на набережную Везёлки вернут рояль

Рояль вернётся на набережную Везёлки. Музыкальный инструмент поставят во время весенних праздников.
Вячеслав Гладков рассказал, что с осени в парках, скверах и на улицах провели большие работы, чтобы порадовать белгородцев и гостей города. Как отметил глава региона, в области заложили много средств на то, чтобы сёла и города стали красивее, комфортнее и ещё более благоустроенными.
Что касается рояля на набережной, то он и раньше пользовался популярностью. В сентябре прошлого года в Белгород приезжал пианист Денис Мацуев. Ему пришлось отстоять в очереди, чтобы сыграть на инструменте.