У экс-председателя белгородской облдумы Ольги Павловой есть квартира на Украине

Согласно отчёту, за 2021 год Ольга Павлова задекларировала порядка 3,7 млн рублей дохода. У неё в собственности два земельных участка площадью 1779 и 793 «квадратов», жилой дом (139,6 м²) и две квартиры. Одна площадью 68,4 м² находится в России, а вторая площадью 31,8 м² — на Украине. Примечательно, что, судя по отчёту за 2019 год, квартиры в соседнем государстве у Павловой не было.
По данным отчёта о доходах за 2020 год, Ольга Павлова заработала 3,9 млн рублей. В собственности у экс-руководителя облдумы были земельный участок площадью 1,7 тыс. м², жилой дом и квартира.
У супруга Павловой в собственности нет имущества. При этом в пользовании у него находится земельный участок (1779 м²), жилой дом (139,6 м²), два легковых автомобиля Mitsubishi ASX и Subaru Forester SK9, а также автомобильный прицеп МЗСА 81771С.
Годовой задекларированный доход мужа экс-спикера составил 3,4 млн рублей. В сумму вошли средства от продажи автомобиля.
Напомним, Ольга Павлова ушла в отпуск с последующим увольнением из облдумы. Новым председателем стал Юрий Клепиков. Его заместителями — Александр Шумейко, Елена Романенко и Любовь Киреева.