У экс-председателя белгородской облдумы Ольги Павловой есть квартира на Украине

Согласно отчёту, за 2021 год Ольга Павлова задекларировала порядка 3,7 млн рублей дохода. У неё в собственности два земельных участка площадью 1779 и 793 «квадратов», жилой дом (139,6 м²) и две квартиры. Одна площадью 68,4 м² находится в России, а вторая площадью 31,8 м² — на Украине. Примечательно, что, судя по отчёту за 2019 год, квартиры в соседнем государстве у Павловой не было.