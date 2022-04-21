Семь правил, как не потерять деньги в кризис

Для инвестиций сейчас тоже не лучшее время. Кризис обычно рассматривается как возможность купить подешевевшие акции с расчётом на их быстрый рост в период восстановления экономики, но сейчас ситуация нестандартна. Переоценка российских активов ещё не завершена, рынок ищет новое равновесие, а оно зависит от множества факторов, в том числе ещё не проявившихся. Поэтому любые вложения в ценные бумаги сейчас особенно рискованны. Что точно ни в коем случае нельзя делать — инвестировать на заёмные средства или все свои деньги.