Семь правил, как не потерять деньги в кризис

В начале кризиса многие россияне поспешили покупать доллары по 150 рублей, появился «чёрный рынок», который сразу стали осваивать мошенники. Появилась масса телеграм-каналов по продаже валюты, что преследуется по закону, так как обмен валюты разрешён лишь в финансовых организациях.
После резкого скачка курс валют значительно снизился, поскольку было введено правило об обязательной продаже экспортёрами валютной выручки. Вывод — не действовать под влиянием эмоций и не принимать поспешных решений, для начала изучив мнения разных экспертов в надёжных источниках.
Жертвой спешки и импульсивных решений стала белгородка Марина. Когда начали дорожать евро и доллар, она решила, что рост курса валют не прекратится, и на этом можно заработать. Она открыла в банке валютный счёт и купила евро по 130 рублей, потратив на это все свои сбережения — около 260 тысяч рублей.
После этого валюта начала стремительно падать в цене, и курс снизился до значений, близких к докризисным. На этой разнице женщина уже потеряла более 85 тысяч рублей.
Не стоит скупать годовой запас сахара, гречки и продуктов первой необходимости. Эти продукты производят в России из отечественного сырья. Из-за массовой паники людей, которые выносят продукты мешками из магазинов, торговые точки просто не успевают подвозить товары, цены быстро повышаются и может возникнуть дефицит.
Такая ситуация произошла в Белгороде в марте. Белгородцы стали массово скупать сахар по низкой цене, однако сахар дороже на полках присутствовал.
«Продавцы просто не успевали выставлять сахар на полки. Его сразу разбирали. Даже ограничение на реализацию товара их не остановило. Они стали делать несколько заходов в магазин, чтобы купить побольше», — рассказала замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина.
А вот что потом делать с купленным добром, люди не знали. Так, белгородка Маргарита рассказала, что её 70-летняя соседка на фоне массовой паники побежала в ближайший магазин и купила почти на всю пенсию 100 пачек сахара. Но прошло время, и средств на другие продукты не хватило, поэтому женщина попыталась вернуть сахар обратно в магазин, но получила отказ.
Дефицит проходит со снижением ажиотажа. Аналогичная ситуация была во время пандемии, когда люди также запасались продуктами впрок.
Что касается автомобилей и бытовой техники, то здесь ситуация сложнее. Доля импорта была высока на эту группу товаров, сильный рост цен был неизбежен. В Белгороде с введением санкций цены на авто поднялись сразу на 30%. Если покупка новой машины или холодильника «не горит», лучше потратить деньги на здоровье и образование.
Сбережения лучше держать на вкладе или накопительном счёте. Не стоит хранить большие суммы наличных дома или на текущем счёте с нулевой ставкой.
Отметим, что на накопительных счетах проценты начисляются ежемесячно, в отличие от вкладов. Поэтому, если вы решите снять деньги, то сильно не потеряете. Также стоит отметить, что ставки по накопительным счетам не сильно отличаются от ставок по вкладам.
При высоких ставках кредиты лучше брать на короткие сроки и тогда, когда это действительно необходимо. Повышение ставок — это антикризисная временная мера. Когда ситуация стабилизируется, ставки снизят.
Внимание стоит обратить на льготные ипотечные программы. Вложения в строительство жилья защищены механизмом счетов эскроу. В случае проблем застройщика деньги будут сохранены.
Недорогие кредиты доступны и бизнесу: для микро- и малых организаций под 15%, для средних — под 13,5%. Кризис — это возможность для бизнеса. Выиграют те, кто сможет заниматься развитием отечественного производства.
Для инвестиций сейчас тоже не лучшее время. Кризис обычно рассматривается как возможность купить подешевевшие акции с расчётом на их быстрый рост в период восстановления экономики, но сейчас ситуация нестандартна. Переоценка российских активов ещё не завершена, рынок ищет новое равновесие, а оно зависит от множества факторов, в том числе ещё не проявившихся. Поэтому любые вложения в ценные бумаги сейчас особенно рискованны. Что точно ни в коем случае нельзя делать — инвестировать на заёмные средства или все свои деньги.
До 30 сентября граждане, а также малый и средний бизнес могут подать требования об отсрочке платежей по кредитам и займам на срок до полугода.
Граждане могут воспользоваться кредитными каникулами, если их доходы снизились на 30%, бизнес — если он работает в отраслях из перечня, утверждённого правительством.
В этот период прекращается начисление неустоек, пени, штрафов, кредитору нельзя продавать квартиру или машину, которые находятся в залоге.
Кредитные каникулы зафиксируют в кредитной истории, но они не испортят её.
Возможностью кредитных каникул воспользовалась жительница Белгородской области Наталия. Несколько лет назад он взяла потребительский кредит, который исправно выплачивала. Из-за сложностей на работе её доходы упали на 30%, поэтому белгородка обратилась в отделение банка и написала заявление о предоставлении ей кредитных каникул. Заявление Наталье одобрили. Теперь по возвращении с каникул она сначала выплатит долг по первоначальному графику, а потом погасит пропущенные платежи.
Также можно провести реструктуризацию на условиях банка или МФО.
Особенно это касается новостей, в которых содержится призыв к немедленным действиям — перевести или забрать деньги, обменять валюту и т. д.
На ложную или искажённую информацию указывают орфографические или пунктуационные ошибки, перегруженность финансовой терминологией. В таких случаях лучше поискать первоисточник и сравнить информацию с официальной. Ответы на главные вопросы есть на сайте Банка России и Правительства России.
Так, в интернете распространялась информация о том, что нужно как можно быстрее снять все свои деньги с карт. После сообщений о санкциях большие очереди наблюдались и возле банкоматов в Белгороде. Люди активно снимали наличные средства.
Однако никаких ограничений на снятие налички в рублях не было и не предвидится. Ограничения есть только на счета и вклады в долларах и других валютах. Банковские карты Visa и MasterCard в России продолжают работать в штатном режиме. А все вклады и счета граждан застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей в каждом банке.
Мошенники пользуются растерянностью людей и адаптируют свои схемы к потоку новостей. Сейчас злоумышленники предлагают обменять доллары по выгодному курсу, советуют переводить средства на «безопасные счета» под угрозой их заморозки.
Недавно очередной жертвой мошенников стала 69-летняя белгородка. Женщине позвонил якобы сотрудник банка. Сообщил, что у неё пытаются похитить деньги и предложил перевести деньги на «безопасный счёт». Для этого пенсионерке необходимо было снять все свои накопления и перевести на указанный счёт. Женщина лишилась порядка 700 тыс. рублей.
Расчёт мошенников всегда строится на том, чтобы убедить человека действовать немедленно. В таких случаях нужно взять паузу, подумать и посоветоваться. Пожилым можно подключить сервис «второй руки», который дает возможность доверенному лицу заблокировать подозрительный перевод или платеж.