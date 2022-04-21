На видеозапись ЕГЭ в 2022 году Белгородская область выделит 9,5 млн рублей

Источник финансирования — средства бюджетных учреждений (субсидии из бюджета). Заказчик — Белгородский региональный центр оценки качества образования (БелРЦОКО).
В цену контракта входит:
— монтаж программно-аппаратного комплекса (ПАК) на объектах;
— демонтаж ПАК;
— предоставление в аренду исполнителем ПАК на базе IP-камер для последующей установки на объектах;
— обеспечение функционирования ПАК на объектах;
— доработка программного обеспечения ПАК на базе IP-камер;
— обеспечение функционирования CCTV-решения на объектах для ПАК на базе IP-камер;
— подготовка представителей заказчика в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) по работе с ПАК на базе IP-камер и ССTV-решением для ПАК на базе IP-камер;
— видеосъёмка и видеозапись проведения ЕГЭ с использованием ПАК;
— сервисная поддержка с предоставлением телефонного номера.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 27 апреля. Поставщик будет определён 29 апреля.