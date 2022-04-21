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На видеозапись ЕГЭ в 2022 году Белгородская область выделит 9,5 млн рублей

21 апреля 05:37
Фото: Бел.Ру
На электронный аукцион выставлен лот по обеспечению видеосъёмки и видеозаписи Единого государственного экзамена в 2022 году. На эти услуги готовы выделить 9,5 рублей.
Сюжет
ЕГЭ

Источник финансирования — средства бюджетных учреждений (субсидии из бюджета). Заказчик — Белгородский региональный центр оценки качества образования (БелРЦОКО).

В цену контракта входит:

— монтаж программно-аппаратного комплекса (ПАК) на объектах;

— демонтаж ПАК;

— предоставление в аренду исполнителем ПАК на базе IP-камер для последующей установки на объектах;

— обеспечение функционирования ПАК на объектах;

— доработка программного обеспечения ПАК на базе IP-камер;

— обеспечение функционирования CCTV-решения на объектах для ПАК на базе IP-камер;

— подготовка представителей заказчика в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) по работе с ПАК на базе IP-камер и ССTV-решением для ПАК на базе IP-камер;

— видеосъёмка и видеозапись проведения ЕГЭ с использованием ПАК;

— сервисная поддержка с предоставлением телефонного номера.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 27 апреля. Поставщик будет определён 29 апреля.

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