Игорь Маковский провёл заседание по работе энергетиков на приграничных территориях

Ввиду участившихся в последнее время инцидентов на приграничных территориях Игорь Маковский принял решение о реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности персонала. Оперативные бригады обеспечены бронированным спецтранспортом, а также специальными защитными комплектами, включающими бронежилеты и шлемы, на особый контроль поставлено состояние здоровья работников и членов их семей, проживающих в приграничье, а также усилен пропускной режим на объекты электросетевого комплекса.