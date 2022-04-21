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Гладков ответил на вопрос белгородцев о котёнке Запеканке

21 апреля 06:50
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Во время эфира «10 вопросов губернатору» белгородец поинтересовался, как поживает питомец главы региона. Вячеслав Гладков ответил, что с уже повзрослевшим котёнком всё хорошо, и пообещал показать Запеканку в ближайшее время.

20 апреля в ходе прямого эфира Вячеслава Гладкова спросили, как поживает его котёнок.

Милый вопрос. Хорошо. Уже не котёнок, уже — кошка. Постараюсь в ближайшее время показать. Очень сильно хулиганит. Постоянно.Вячеслав Гладков

О питомце губернатор впервые рассказал в конце января. Тогда глава региона поделился, что богатая на неприятные события неделя закончилась для него неожиданно — в семье появилась кошечка, которую назвали Запеканкой. «Девушка с характером, которая пищит и ходит всю ночь по тебе», — так охарактеризовал котёнка Вячеслав Гладков.

Чиновники в регионе иногда делятся с белгородцами подробностями личной жизни, в том числе рассказывают о питомцах. Так, бывший мэр Юрий Галдун в июне 2020 года забрал щенка из приюта. Тогда экс-градоначальник рассказал, что назвал нового питомца Баги (Багирой). Однако позже признался, что дал собаке новое имя — Мэри.

О питомцах рассказывал и бывший глава администрации Старооскольского горокруга Александр Сергиенко. У него есть собака Ханна, а второго щенка экс-мэр подобрал на обочине дороги — назвал он его Марсом.

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#Новости#Котёнок#Вячеслав Гладков#Эксклюзив#Губернатор#Общество
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