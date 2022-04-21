Гладков ответил на вопрос белгородцев о котёнке Запеканке

20 апреля в ходе прямого эфира Вячеслава Гладкова спросили, как поживает его котёнок.
Милый вопрос. Хорошо. Уже не котёнок, уже — кошка. Постараюсь в ближайшее время показать. Очень сильно хулиганит. Постоянно.Вячеслав Гладков
О питомце губернатор впервые рассказал в конце января. Тогда глава региона поделился, что богатая на неприятные события неделя закончилась для него неожиданно — в семье появилась кошечка, которую назвали Запеканкой. «Девушка с характером, которая пищит и ходит всю ночь по тебе», — так охарактеризовал котёнка Вячеслав Гладков.
Чиновники в регионе иногда делятся с белгородцами подробностями личной жизни, в том числе рассказывают о питомцах. Так, бывший мэр Юрий Галдун в июне 2020 года забрал щенка из приюта. Тогда экс-градоначальник рассказал, что назвал нового питомца Баги (Багирой). Однако позже признался, что дал собаке новое имя — Мэри.
О питомцах рассказывал и бывший глава администрации Старооскольского горокруга Александр Сергиенко. У него есть собака Ханна, а второго щенка экс-мэр подобрал на обочине дороги — назвал он его Марсом.