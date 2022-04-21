Гладков ответил на вопрос белгородцев о котёнке Запеканке

Чиновники в регионе иногда делятся с белгородцами подробностями личной жизни, в том числе рассказывают о питомцах. Так, бывший мэр Юрий Галдун в июне 2020 года забрал щенка из приюта. Тогда экс-градоначальник рассказал, что назвал нового питомца Баги (Багирой). Однако позже признался, что дал собаке новое имя — Мэри.