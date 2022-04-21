Десять белгородок не получат «Материнскую славу» из-за проблем с браком

Также комиссия рассмотрела кандидатуру многодетной матери из Белгорода. Семья постоянно проживает в областном центре, но все три ребёнка якобы по медицинским показаниям были рождены в Харькове. Но документы об этом сегодня, к сожалению, невозможно представить, чтобы подтвердить этот факт. По этому случаю у администрации Белгорода было особое мнение, с которым комиссия согласилась.