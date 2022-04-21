Десять белгородок не получат «Материнскую славу» из-за проблем с браком

Список кандидатур, достойных почётной награды, депутатам представила министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Она сообщила, что претендентки прошли два этапа отбора: сначала на уровне муниципалитетов, потом на уровне областной комиссии. Были рассмотрены 153 ходатайства муниципалитетов, из них на первую степень — 13 претенденток, на вторую степень — 18 и на третью — 122.
В результате на утверждение депутатов Белгородской областной думы вынесли 143 кандидатуры. Десять ходатайств комиссия единогласно отклонила, потому что они не соответствует критериям отбора: не способствуют популяризации института семьи, ответственного родительства и материнства.
Четыре кандидатуры отклонили в связи с тем, что они не проживают в совместных браках либо браки не зарегистрированы. Шесть кандидатур — в связи с неоднократным вступлением в брак и расторжением брака, установлением отцовства.
Также комиссия рассмотрела кандидатуру многодетной матери из Белгорода. Семья постоянно проживает в областном центре, но все три ребёнка якобы по медицинским показаниям были рождены в Харькове. Но документы об этом сегодня, к сожалению, невозможно представить, чтобы подтвердить этот факт. По этому случаю у администрации Белгорода было особое мнение, с которым комиссия согласилась.
Депутаты единогласно утвердили предложенные 143 кандидатуры многодетных матерей для награждения почётным знаком Белгородской области «Материнская слава».