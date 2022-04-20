Жители Белгорода помогут беженцам и нуждающимся в рамках акции «Корзина доброты»

В рамках социального проекта планируется собрать продуктовые наборы для всех нуждающихся людей, среди них: беженцы, размещенные в пунктах временного размещения (ПВР), а также семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие пожилые люди. Акция пройдет в Белгороде в субботу, 23 апреля, в 62 розничных магазинах торговой сети «Пятёрочка».
Любой желающий может стать участником проекта и оказать людям продовольственную помощь. Для этого в день проведения акции следует купить продукты питания с длительным сроком хранения, например орехи, макароны, сухофрукты, консервы, сахар, чай, крупы, подсолнечное масло, и оставить их в специальных тележках в закассовой зоне. Также можно передать продукты волонтерам проекта, которые будут дежурить в этот день в городских магазинах.
В дальнейшем все продукты будут расфасованы по наборам и переданы всем нуждающимся людям. В частности, добровольцы доставят продуктовые наборы жителям Белгорода, в том числе семьям с детьми и одиноким пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также беженцам в ПВР. Все благополучатели получат равнозначные продуктовые наборы, которые отвечают принципам здорового питания. Об этом позаботится компания X5 Group, которая удвоит все собранное продовольствие.
Социальный проект «Корзина доброты» был запущен в России в 2015 году благодаря усилиям X5 Group и фонда продовольствия «Русь». Рознично-торговая компания первой из российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive, которая продолжает действовать по сей день. Благодаря этому неравнодушные граждане могут купить продукты в магазине и сразу же передать их добровольцам для нуждающихся людей. Более того, оказать помощь людям можно также онлайн, для этого создан благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф.
В минувшем году за счет регулярных сборов и общегородских марафонов было собрано свыше 355 тонн продовольствия, это на 33% больше, чем в 2020 году. Благодаря этому помощь получили 184 923 человека, в том числе медики, пенсионеры и дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.
Всего участниками благотворительных акций стали 140 тысяч человек, посетителей 3769 магазинов «Перекрёсток» и «Пятёрочка» в 14 поселках и 76 городах России. Помощь в организации благотворительных мероприятий оказали 8088 активистов фонда «Русь» и 1729 работников российских торговых сетей.