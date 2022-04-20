Жители Белгорода помогут беженцам и нуждающимся в рамках акции «Корзина доброты»

Социальный проект «Корзина доброты» был запущен в России в 2015 году благодаря усилиям X5 Group и фонда продовольствия «Русь». Рознично-торговая компания первой из российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive, которая продолжает действовать по сей день. Благодаря этому неравнодушные граждане могут купить продукты в магазине и сразу же передать их добровольцам для нуждающихся людей. Более того, оказать помощь людям можно также онлайн, для этого создан благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф.