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Вандалы в Белгороде осквернили скульптуру «Материнство»

20 апреля 06:57
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Неизвестные оставили надписи на скульптуре в Южном парке. Об этом в мэрию сообщила белгородка. Надписи уже удалили. Вандалов рассчитывают найти с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В Белгороде неизвестные оставили надписи на скульптуре «Материнство» в Южном парке. Результат заметила местная жительница, фотографию она отправила в горадминистрацию.

Надписи уже удалили. Тех, кто их оставил, ищут. В мэрии надеются, что в этом поможет система видеонаблюдения «Безопасный город».

Скульптуру «Материнство» в Белгороде установили в 2014 году. Автор — Анатолий Шишков. В мэрии признают, что скульптуре нужен капитальный ремонт. Соответствующие работы уже планируют.

Это не первый случай вандализма в Белгороде в апреле. Ранее неизвестные нарисовали «татуировку» на локте девочки с гусем. Рисунок уже закрасили.

В Яковлевском горокруге вандалы разломали плиту мемориала «В честь героев Курской битвы». Виновникам грозит три года тюрьмы. А в Алексеевском горокруге от хулиганов пострадал Вечный огонь — горелку забросали пивными банками.

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