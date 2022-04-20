Вандалы в Белгороде осквернили скульптуру «Материнство»

В Белгороде неизвестные оставили надписи на скульптуре «Материнство» в Южном парке. Результат заметила местная жительница, фотографию она отправила в горадминистрацию.
Надписи уже удалили. Тех, кто их оставил, ищут. В мэрии надеются, что в этом поможет система видеонаблюдения «Безопасный город».
Скульптуру «Материнство» в Белгороде установили в 2014 году. Автор — Анатолий Шишков. В мэрии признают, что скульптуре нужен капитальный ремонт. Соответствующие работы уже планируют.
Это не первый случай вандализма в Белгороде в апреле. Ранее неизвестные нарисовали «татуировку» на локте девочки с гусем. Рисунок уже закрасили.
В Яковлевском горокруге вандалы разломали плиту мемориала «В честь героев Курской битвы». Виновникам грозит три года тюрьмы. А в Алексеевском горокруге от хулиганов пострадал Вечный огонь — горелку забросали пивными банками.