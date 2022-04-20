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В Старом Осколе мужчина случайно убил двухмесячного сына

20 апреля 06:49
Фото: Бел.Ру
Старооскольца подозревают в причинении смерти по неосторожности. В день трагедии он был пьян. Мужчина уронил ребёнка. Удар головой об пол оказался смертельным. Об этом сообщает региональный следком.

В Старом Осколе мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. В день трагедии 47-летний староосколец был пьян. Он держал своего сына на руках и уронил на пол. Это оказалось смертельным для младенца.

Инцидент произошёл около полуночи 17 апреля. Пьяный мужчина был у себя дома, сына он держал на руках. Подозреваемый уронил ребёнка, тот ударился головой об пол. Полученная травма стала для младенца смертельной.

Маленький ребёнок скончался на месте происшествия. Его мать сообщила о гибели сына соседям, которые вызвали скорую. На текущий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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