Топ-3 российских томатов: Flamenco, Медовые, Сладкая ягода

Комплексы для выращивания томатов, огурцов или зелени бывают нескольких типов: производства закрытого, открытого грунта, теплицы старого формата и последнего поколения. Не каждый из них способен полностью обеспечивать овощной продукцией весь субъект, в котором он расположен. Наибольшую эффективность выращивания и мощность производства гарантируют только новые теплицы, созданные по современным технологиям. По данным Минсельхоза, в некоторых областях нашей страны выражен явный дефицит помидоров. Поэтому продуктовым магазинам приходится заказывать дорогие импортные овощи, условия доставки которых редко соблюдаются в полной мере. Каким производителям стоит доверять и покупать их томаты?
Лучшие помидоры на российском рынке
Только современные тепличные комплексы последнего поколения способны поставлять нам широкий ассортимент томатов. Группа компаний РОСТ — лидер овощного рынка России. Мы решили попробовать ее продукцию и оценить ее со стороны потребителя. Например, помидоры «Flamenco» ярко-красного цвета выращены в условиях полного контроля за каждым плодом. Насыщенный окрас сочетается с мясистой мякотью внутри, а разнообразие формы овощей позволяет использовать их для любого вида приготовления. Свежесть достигается в том числе благодаря тому, что «Flamenco» срезаются с томатного куста за день до доставки.
Следующим фаворитом являются помидоры «Сладкая ягода», цвета которых бывают не только красными, но и оранжевыми, фиолетовыми, желтыми и розовыми. Вкус варьируется от фруктовых ноток до пряно-сладких оттенков. Они помогут сделать уникальным любое блюдо, добавив ему пикантное послевкусие. Плоды томатов содержат витамин А, C, E, бета-кератин, селен и антиоксиданты в своем составе. Эти микроэлементы укрепляют иммунитет, омолаживают организм и сохраняют молодость кожи.
Для любителей черри стоит отметить отдельно линейку «Медовые», которые отличаются медовой сладостью. Шкала BRIX определяет уровень сахара в плодах томатов, специальные грейдеры в современных тепличных комплексах отбирают их по уровню сладости. Именно «Медовые» имеют самый высокий уровень сахара 10-11° Bx. Теплицы, в которых растут черри, поддерживают особый микроклимат Ultra Clima. Эта технология не допускает на территорию комбинатов внешних вредителей, поэтому комплекс не использует ядохимикаты.
Вышеперечисленные линейки помидоров являются не только экологичными, но и вкусными, что очень важно для покупателей. Усовершенствованные технологии выращивания позволяют создавать разнообразный ассортимент овощей, подходящий под любую группу потребителя.