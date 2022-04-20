Топ-3 российских томатов: Flamenco, Медовые, Сладкая ягода

Только современные тепличные комплексы последнего поколения способны поставлять нам широкий ассортимент томатов. Группа компаний РОСТ — лидер овощного рынка России. Мы решили попробовать ее продукцию и оценить ее со стороны потребителя. Например, помидоры «Flamenco» ярко-красного цвета выращены в условиях полного контроля за каждым плодом. Насыщенный окрас сочетается с мясистой мякотью внутри, а разнообразие формы овощей позволяет использовать их для любого вида приготовления. Свежесть достигается в том числе благодаря тому, что «Flamenco» срезаются с томатного куста за день до доставки.