Собственница земли в мкр. Новая жизнь Белгорода рассказала о причинах изъятия участка

Сейчас там такой шум и гул. Какой может быть жилой дом? Тем более там будут расширять трассу, как раз где мой участок. Там была раньше просёлочная дорога и лес. А сейчас что? Я не хочу строить дом на дороге. Почему я не могу своим имуществом правильно распорядиться? Они испохабили мою землю. Не спросили и проложили трассу. Елена Панина