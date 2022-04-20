Собственница земли в мкр. Новая жизнь Белгорода рассказала о причинах изъятия участка

Posted 20 апреля 2022, 08:10
Published 20 апреля 2022, 08:10
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
Согласно постановлению мэра Белгорода Антона Иванова, земельный участок на улице Ботанической изымают, поскольку он не используется по целевому назначению. С журналистами «Бел.Ру» связалась собственница земли Елена Панина и рассказала, на самом ли деле ей необходимо было построить там дом.
По словам Паниной, земельный участок она купила в 2006 году. Планировались, что там появится жилой дом, в котором будут жить её родители — участники Великой Отечественной войны. Белгородка заключила договор с АО «БИК», оплатила инженерные коммуникации и строительство дороги. Однако в течение трёх лет, как было положено по договору, коммуникации не появились. По словам Паниной, их провели только через шесть лет.
При этом в самом договоре обязательств о том, что Панина должна построить жилой дом, нет. Это журналистам «Бел.Ру» подтвердили и в самой Белгородской ипотечной корпорации. В организации добавили, что основанием для заключения договора на данных условиях послужило то, что у женщины до заключения договора с АО «БИК» в Белгородской области был земельный пай, который она передала в собственность региону.
После этого Белгородская ипотечная корпорация выдала Паниной земельный участок по договору купли-продажи без обязательств по строительству дома.
При покупке земельный участок находился возле просёлочной дороги рядом с лесом. Но несколько лет спустя, как отмечает Панина, район начал развиваться и там появилась четырёхполосная дорога.
Сейчас там такой шум и гул. Какой может быть жилой дом? Тем более там будут расширять трассу, как раз где мой участок. Там была раньше просёлочная дорога и лес. А сейчас что? Я не хочу строить дом на дороге. Почему я не могу своим имуществом правильно распорядиться? Они испохабили мою землю. Не спросили и проложили трассу. Елена Панина
По мнению белгородки, у неё забирают имущество только потому, что оно понравилось какому-то чиновнику. Ведь участок находится в очень хорошем месте. По словам Паниной, все действия чиновники проводят без её уведомления.
Панина отметила, что хотела перевести свой земельный участок на ул. Ботанической из категории ИЖС в категорию «магазины», чтобы оборудовать в новом микрорайоне, где живёт много детей, магазин игрушек и одежды. Но ей отказали, сославшись на то, что данное решение испортит архитектурный облик города.
В мэрии областного центра журналистам «Бел.Ру» подтвердили, что Панина действительно обращалась в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города и просила разрешить ей построить на земельном участке магазин. Но ей отказали, потому что «предоставление такого разрешения будет противоречить утверждённой документации по планировке территории».
Что конкретно городские власти хотят видеть на этой земле, они не сообщили, но рядом с участком Паниной уже построен магазин одной из крупных торговых сетей, который, по всей видимости, в архитектурный облик города вписывается.
Когда все попытки построить магазин на своей земле провалились, Панина узнала, что из-за того, что она не построила дом, ей придётся заплатить штраф. В итоге имущество и счета белгородки арестовали. А сама женщина в это время находилась в больнице с коронавирусом.
В управлении Росреестра журналистам «Бел.Ру» рассказали, что в феврале 2020 года эксперты ведомства провели плановую выездную проверку на земельном участке Паниной и установили, что землю, предназначенную под ИЖС, не используют по целевому назначению в течение трёх лет. Тогда же специалисты вынесли белгородке предписание, чтобы она устранила нарушения до августа 2020 года. Затем на основании мотивированного представления срок предписания продлили до февраля 2021 года.
В марте 2021 года сотрудники Росреестра опять провели проверку и установили, что нарушения собственница земельного участка не устранила. У неё есть шанс исправить ситуацию до июня 2022 года.
Таким образом, пока изъять землю, судя по документам, власти не могут. Но в распоряжении мэрии указано, что Паниной предложат в течение месяца с момента получения уведомления об изъятии участка направить в адрес комитета имущественных и земельных отношений Белгорода согласие.
Если она это сделает, то в течение трёх месяцев участок продадут на торгах, а деньги выплатят ей за вычетом расходов на проведение торгов. Если же собственница не согласится с изъятием, то требование о продаже участка мэрия предъявит через суд.
Какое строительство? Вы что, забыли, что страна под санкциями? Как можно отбирать у меня участок, который я купила, выплатила за все коммуникации, плачу налоги ежегодно? И на торгах они мне дадут 1 млн рублей. В этом районе земля минимум стоит 10 млн рублей.Елена Панина