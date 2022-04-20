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Слесарь-ремонтник ОЭМК стал лауреатом премии Угарова

20 апреля 09:44
Фото: ОЭМК
В трудовой книжке Павла Зотова только одна запись. Она и определила его судьбу.

В этом году слесарь-ремонтник центра технического обслуживания и ремонта оборудования электросталеплавильного производства Оскольского электрометаллургического комбината стал лауреатом премии имени А. А. Угарова.

Трудовой путь на ОЭМК он начал в 2004 году в цехе ремонта металлургического оборудования. Практически всему учился на месте, перенимал опыт старших. Со временем вырос в знающего специалиста, освоил несколько смежных профессий — стропальщика, сварщика, резчика.

В прошлом году Зотов занял второе место в конкурсе профмастерства среди коллег из других подразделений комбината. А в этом году — стал лауреатом премии, которая носит имя прославленного металлурга А. А. Угарова.

Павел хорошо помнит, как Алексей Алексеевич приходил в электросталеплавильный цех, интересовался делами на участке, знал все тонкости производства. Тогда парень удивлялся: директор предприятия не сидит в кабинете, всегда в гуще событий, на месте изучает проблемы и старается их решить!

К награде Павел Зотов относится с признательностью и благодарит свой коллектив за поддержку в работе.

— Всем сердцем желаю комбинату и компании стабильности, — говорит Павел Зотов. — Хороших заказов, интересных проектов. А мы по-прежнему будем стараться, чтобы оборудование работало чётко, без простоев.

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