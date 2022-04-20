Сбитый машиной пешеход в Белгороде пролетел несколько метров после удара

В Сети появились кадры с места аварии, которая произошла 19 апреля на пересечении улиц Попова и Преображенской в Белгороде. На записи видеорегистратора видно, что после удара пешеход буквально пролетел ещё несколько метров. Водители остальных машин после ДТП моментально выбежали на помощь пострадавшей.