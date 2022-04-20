Под Белгородом столкнулись ВАЗ и Volkswagen: погиб человек

В Белгороде в тот же день под колёса Kia Optima попала 45-летняя женщина. ДТП случилось примерно в 18:50 на улице Преображенской. Водитель сбил пешехода при повороте налево. Женщина в тот момент шла по переходу на зелёный сигнал светофора.