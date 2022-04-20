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Под Белгородом столкнулись ВАЗ и Volkswagen: погиб человек

20 апреля 08:02
Фото: «Бел.Ру»
Смертельная авария произошла 19 апреля в Шебекинском горокруге. По предварительным данным МВД, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. В ещё одном ДТП пострадала женщина: её на переходе сбила Kia.

Около девяти часов вечера в селе Бершаково Шебекинского горокруга столкнулись ВАЗ-21070 и Volkswagen Polo. По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на встречку. 42-летний водитель скончался на месте. Мужчина 50 лет, который был за рулём иномарки, попал в больницу.

В Белгороде в тот же день под колёса Kia Optima попала 45-летняя женщина. ДТП случилось примерно в 18:50 на улице Преображенской. Водитель сбил пешехода при повороте налево. Женщина в тот момент шла по переходу на зелёный сигнал светофора.

На минувшей неделе, напомним, «Лада Калина» подрезала маршрутный автобус. Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде. Пострадала пожилая пассажирка автобуса.

Фото: УМВД России по Белгородской области

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#Новости#Встречка#Белгород#Пешеход#ДТП#Шебекинский городской округ#Происшествия
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