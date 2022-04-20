Под Белгородом появился баннер со знаменитой бабушкой и Знаменем Победы

Пока она принимала пакет, знамя держал военный. Всё кончилось тем, что он бросил его на землю и наступил. Сумку с продуктами женщина бросила и забирать не стала. Она просила вернуть знамя, однако военнослужащие ей отказали. Образом женщины на баннере в Шебекино послужила именно эта старушка.