Под Белгородом появился баннер со знаменитой бабушкой и Знаменем Победы

На площади Химиков в Шебекино появился баннер с бабушкой из села под Киевом, которая думала, что встречает российских военных, а не украинских. Те растоптали знамя, а женщина отказалась брать продукты.
Видео появилось в интернете в начале марта. Военные ВСУ общались с пожилым мужчиной, а после этого из дома вышла женщина с флагом СССР. Военнослужащие принесли им продукты. Сначала старушка от них отказалась, однако позже всё-таки взяла.
Пока она принимала пакет, знамя держал военный. Всё кончилось тем, что он бросил его на землю и наступил. Сумку с продуктами женщина бросила и забирать не стала. Она просила вернуть знамя, однако военнослужащие ей отказали. Образом женщины на баннере в Шебекино послужила именно эта старушка.