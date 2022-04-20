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Под Белгородом появился баннер со знаменитой бабушкой и Знаменем Победы

20 апреля 08:39
Фото: группа «Шёпот Шебекино» во «ВКонтакте»
Баннер развернули на площади Химиков в Шебекино. На нём изобразили ту самую бабушку, которая думала, что встречает российских военных на Украине. Фотографию опубликовали в паблике «Шёпот Шебекино».

На площади Химиков в Шебекино появился баннер с бабушкой из села под Киевом, которая думала, что встречает российских военных, а не украинских. Те растоптали знамя, а женщина отказалась брать продукты.

Видео появилось в интернете в начале марта. Военные ВСУ общались с пожилым мужчиной, а после этого из дома вышла женщина с флагом СССР. Военнослужащие принесли им продукты. Сначала старушка от них отказалась, однако позже всё-таки взяла.

Пока она принимала пакет, знамя держал военный. Всё кончилось тем, что он бросил его на землю и наступил. Сумку с продуктами женщина бросила и забирать не стала. Она просила вернуть знамя, однако военнослужащие ей отказали. Образом женщины на баннере в Шебекино послужила именно эта старушка.

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