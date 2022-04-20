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Почти 60 тысяч беженцев приехали в Белгородскую область с Украины

20 апреля 13:18
Фото: Бел.Ру
Из них в регионе осталось чуть больше 10 тысяч человек. Остальные уехали в другие субъекты страны. Белгородская область служит транзитным регионом.
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Беженцы

По состоянию на 20 апреля российско-украинскую границу в Белгородской области пересекли около 60 тысяч человек. Однако в регионе остались лишь 10,5 тысячи вынужденных переселенцев с Украины. Остальные уже уехали. Область стала для них транзитной. При этом в пунктах временного размещения (ПВР) находятся порядка 700 человек.

У Белгородской области тесные родственные связи с Харьковской. Люди, которые приезжают сюда, остаются у родственников. Ежесуточно мы контролируем все переходы. Сейчас востребован пункт пропуска в Валуйках. Там за прошедшие сутки прошли 173 человека. Из них в области осталось всего три. Остальное — транзит. Поток идёт. Приезжают родственники и встречают на границе. Сергей Потапов, начальник ГУ МЧС России по Белгородской области

В регионе также оборудованы мобильные пункты временного размещения. Один из них находится неподалеку от границы с Украиной. Через пункт прошёл 2221 беженец, в том числе 449 детей. После людей развозят в стационарные ПВР.

Стоит отметить, что пункт на территории АСК «Вираж» расширили. Теперь он может принять до 720 человек. По состоянию на 20 апреля в нём находятся 163 вынужденных переселенца. Ранее туда привезли людей из Изюма и Харькова.

Что касается транзита, то людям, прибывающим на территорию России на автомобиле, могут бесплатно налить 20 литров бензина. Однако на такую гумпомощь могут рассчитывать только те, кто действительно в ней нуждается.

ПВР с эвакуированными жителями Изюма и Харькова посетил Вячеслав Гладков
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#Новости#Беженцы#МЧС#Украина#Пункты временного размещения#Белгородская область#Операция на Украине#Эксклюзив#Общество
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