Почти 60 тысяч беженцев приехали в Белгородскую область с Украины

У Белгородской области тесные родственные связи с Харьковской. Люди, которые приезжают сюда, остаются у родственников. Ежесуточно мы контролируем все переходы. Сейчас востребован пункт пропуска в Валуйках. Там за прошедшие сутки прошли 173 человека. Из них в области осталось всего три. Остальное — транзит. Поток идёт. Приезжают родственники и встречают на границе. Сергей Потапов, начальник ГУ МЧС России по Белгородской области