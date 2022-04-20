На майские праздники могут добавить дополнительные поезда из Белгорода в Москву

Posted 20 апреля 2022, 07:25
Published 20 апреля 2022, 07:25
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
На время майских праздников могут запустить дополнительные поезда из Белгорода в Москву. Власти региона пообещали обратиться в РЖД, если возникнет такая необходимость.
Во время прямого эфира с Вячеславом Гладковым белгородцы говорили о том, что билеты в столицу из-за майских праздников стало сложно купить. Глава региона ответил, что возможность запросить дополнительные поезда есть.
Напомним, на майские праздники назначат три дополнительных поезда из Белгорода и Старого Оскола. Согласно расписанию, дополнительные поезда назначены на 28 апреля, 3 и 10 мая.