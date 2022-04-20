На майские праздники могут добавить дополнительные поезда из Белгорода в Москву

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Губернатор пообещал обратиться в РЖД, если такая необходимость возникнет. Могут добавить поезда или дополнительные вагоны.

На время майских праздников могут запустить дополнительные поезда из Белгорода в Москву. Власти региона пообещали обратиться в РЖД, если возникнет такая необходимость. Во время прямого эфира с Вячеславом Гладковым белгородцы говорили о том, что билеты в столицу из-за майских праздников стало сложно купить. Глава региона ответил, что возможность запросить дополнительные поезда есть. Напомним, на майские праздники назначат три дополнительных поезда из Белгорода и Старого Оскола. Согласно расписанию, дополнительные поезда назначены на 28 апреля, 3 и 10 мая.