Мусэрский: Некоторые, с кем я раньше играл и тренировался, сейчас на фронте

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Экс-волейболист «Белогорья» поделился своим мнением по спецоперации. Дмитрий Мусэрский родился в Макеевке, после жил в Белгороде, а сейчас играет в Японии. По словам спортсмена, у него остались родственники и друзья в Донбассе. Волейболист следит за новостями о происходящем, в том числе в Белгороде, пишет «Чемпионат».

Дмитрий Мусэрский рассказал изданию о том, как относится к обострению отношений между Россией и Украиной. Спортсмен родился в Макеевке (Донецкая область), в 17 лет переехал в Белгород. По его словам, смотреть спокойно на происходящее невозможно. У Мусэрского остались друзья и родственники в Донбассе. «Некоторые из тех, с кем я раньше играл и тренировался, сейчас на фронте. По их словам, у них впервые за восемь лет появилась надежда на прекращение огня и возвращение к нормальной жизни», — рассказал спортсмен изданию. Волейболист признался, что сейчас ему впервые в жизни пришлось заставить себя читать новости. Дмитрий Мусэрский следит за тем, что происходит в России и особенно в Белгороде. Сам волейболист с 2018 года живёт в Японии: он играет за клуб «Сантори Бёрдз». В Стране восходящего солнца спортсмена не загружают вопросами по политической теме: по мнению Мусэрского, журналисты понимают деликатность ситуации. Никакого давления на себе он не ощущает. Дмитрий Мусэрский — чемпион Европы 2013 года и Олимпийских игр — 2012, обладатель Кубка мира — 2011, победитель Лиги наций — 2018 и двукратный победитель Мировой лиги. Бывший волейболист «Белогорья». В качестве блокирующего за клуб он начал выступать в 2005 году. При помощи Мусэрского «Белогорье» побеждало в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, чемпионате России, Кубке России, Кубке ЕКВ, Суперкубке России. В 2018 году стало известно, что спортсмен уходит из белгородского клуба. Мусэрский подписал контракт с «Сантори Бёрдз». Ради переезда в Японию волейболисту пришлось выкупить свой контракт: выступать за «Белогорье» он должен был ещё два года. В 2021 году стало известно, что Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали из-за допинга. Причём тест он сдал ещё в мае 2013 года, когда он выступал за «Белогорье» и был игроком национальной сборной. Дисквалификация продолжалась с 5 апреля 2021 по 4 января 2022 года. Ранее о жизни в Белгородской области на фоне проходящей рядом спецоперации рассказал другой спортсмен — боец Вадим Немков.