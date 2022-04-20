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Posted 20 апреля 2022, 18:11

Published 20 апреля 2022, 18:11

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

Как будут работать поликлиники в Белгороде на майские праздники

20 апреля 2022, 18:11
Сюжет
Медицина
По словам губернатора, 4, 5 и 6 мая поликлиники в областном центре и Белгородском районе должны работать. Окончательное решение по графику примут в ближайшее время, расписание появится после выходных, ответил Вячеслав Гладков.

У губернатора во время прямого эфира поинтересовались, как будут работать медучреждения в период майских праздников. Мужчина спрашивал, в частности, о графике поликлиники в Северном.

Вячеслав Гладков ответил, что 4, 5 и 6 мая медучреждения должны работать. Что касается остальных дней, то графики по Белгороду и Белгородскому району опубликуют в начале следующей недели. Ознакомиться с ними можно будет на сайте регионального минздрава.

Напомним, что школьникам в Белгородской области не собираются продлевать каникулы. Ранее планировалось, что отдыхать ученики будут с 1 по 11 мая, но в итоге решили оставить всё в прежнем формате.

#Новости#Медицина#Белгородский район#Губернатор#Майские праздники#Эксклюзив#Поликлиники#Белгород#Вячеслав Гладков
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