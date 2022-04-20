Как будут работать поликлиники в Белгороде на майские праздники

Posted 20 апреля 2022, 18:11
Published 20 апреля 2022, 18:11
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
У губернатора во время прямого эфира поинтересовались, как будут работать медучреждения в период майских праздников. Мужчина спрашивал, в частности, о графике поликлиники в Северном.
Вячеслав Гладков ответил, что 4, 5 и 6 мая медучреждения должны работать. Что касается остальных дней, то графики по Белгороду и Белгородскому району опубликуют в начале следующей недели. Ознакомиться с ними можно будет на сайте регионального минздрава.
Напомним, что школьникам в Белгородской области не собираются продлевать каникулы. Ранее планировалось, что отдыхать ученики будут с 1 по 11 мая, но в итоге решили оставить всё в прежнем формате.