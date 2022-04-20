Как будут работать поликлиники в Белгороде на майские праздники

Сюжет Медицина

По словам губернатора, 4, 5 и 6 мая поликлиники в областном центре и Белгородском районе должны работать. Окончательное решение по графику примут в ближайшее время, расписание появится после выходных, ответил Вячеслав Гладков.

У губернатора во время прямого эфира поинтересовались, как будут работать медучреждения в период майских праздников. Мужчина спрашивал, в частности, о графике поликлиники в Северном. Вячеслав Гладков ответил, что 4, 5 и 6 мая медучреждения должны работать. Что касается остальных дней, то графики по Белгороду и Белгородскому району опубликуют в начале следующей недели. Ознакомиться с ними можно будет на сайте регионального минздрава. Напомним, что школьникам в Белгородской области не собираются продлевать каникулы. Ранее планировалось, что отдыхать ученики будут с 1 по 11 мая, но в итоге решили оставить всё в прежнем формате.