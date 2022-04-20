Государственное юридическое бюро появится в Белгородской области

Появятся в регионе и мобильные офисы для оказания оперативной правовой помощи. 30 таких передвижных пунктов Минюст передал регионам в 2021 году. Это автомобили «Газель Next», в которых есть зоны для персонала и для приёма граждан. Такие передвижные офисы оказались особенно популярны в Ростовской области: за юрпомощью в пункты обращались беженцы.