Государственное юридическое бюро появится в Белгородской области

В Белгородской области откроют государственное юридическое бюро. Соответствующее соглашение заключили губернатор Вячеслав Гладков и замминистра юстиции Максим Бесхмельницын. Федеральное ведомство поможет запустить работу учреждения.
Появятся в регионе и мобильные офисы для оказания оперативной правовой помощи. 30 таких передвижных пунктов Минюст передал регионам в 2021 году. Это автомобили «Газель Next», в которых есть зоны для персонала и для приёма граждан. Такие передвижные офисы оказались особенно популярны в Ростовской области: за юрпомощью в пункты обращались беженцы.
Специалисты также разработают систему уведомлений граждан об их праве на бесплатную юридическую помощь. Соответствующие сообщения белгородцы смогут получить в личном кабинете единого портала госуслуг. Разработкой соответствующего механизма занимаются федеральные Минюст и Минцифры.
Всего в Белгородской области право на бесплатную юридическую помощь имеют 230 тыс. человек. Рассчитывать на поддержку могут малоимущие, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и дети-сироты, многодетные семьи, беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации граждане и другие. Полный список «Бел.Ру» ранее опубликовало в материале.
Бесплатную юрпомощь в регионе оказывают с 2021 года. Чаще всего белгородцы обращались к адвокатам с вопросами о пенсиях и услугах ЖКХ. Всего по итогам минувшего года в МФЦ обратились 600 граждан.