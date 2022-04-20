Гладков: Дорога на улице Костюкова к Михайловскому шоссе «подустала»

Во время прямого эфира 20 апреля Вячеславу Гладкову задали вопрос о состоянии дороги на улице Костюкова в Белгороде. По словам местной жительницы, ямочный ремонт на участке по направлению к Михайловскому шоссе провели некачественно — полотно уже разрушается. Женщина считает, что виновных нужно наказать за брак.