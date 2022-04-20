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Posted 20 апреля 2022, 16:45

Published 20 апреля 2022, 16:45

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

Гладков: Дорога на улице Костюкова к Михайловскому шоссе «подустала»

20 апреля 2022, 16:45
Сюжет
Губернатор
Во время эфира «10 вопросов губернатору» белгородка пожаловалась на состояние участка на улице Костюкова. По её словам, ямочный ремонт здесь провели некачественно, полотно уже разрушается. Губернатор согласился, что ситуация на участке тяжёлая.

Во время прямого эфира 20 апреля Вячеславу Гладкову задали вопрос о состоянии дороги на улице Костюкова в Белгороде. По словам местной жительницы, ямочный ремонт на участке по направлению к Михайловскому шоссе провели некачественно — полотно уже разрушается. Женщина считает, что виновных нужно наказать за брак.

Вячеслав Гладков согласился, что ситуация с дорогой на улице Костюкова тяжёлая.

Действительно, дорога подустала. Нужен качественный капитальный ремонт. Сейчас рассматриваем возможность выделения дополнительных денег на капитальный ремонт дороги. Текущим ремонтном дороги, латанием дыр проблему, конечно, на этом участке не решить.Вячеслав Гладков

На мост на улице Костюкова белгородцы жалуются не в первый раз. В феврале в Сети появилось видео, на котором запечатлели большое количество ям с водой.

Министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко заявлял, что ямочный ремонт не спасёт этот участок и что проводимые работы — мера временная. О том, что мост на Костюкова — самый проблемный участок в городе, говорил и мэр Белгорода Антон Иванов.

#Новости#Город#Дорога#Губернатор#Дороги#Новости Белгорода#Эксклюзив#Михайловское шоссе#Ямочный ремонт#Вячеслав Гладков#Улица Костюкова
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