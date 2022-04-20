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Белгородцам не стоит надеяться на прекращение дождей

20 апреля 11:55
Фото: Бел.Ру
21 апреля на территории региона будет облачная с прояснениями погода, небольшие дожди и туман. Ночью температура — 2–7 ˚С тепла, днём — 11–16 ˚С выше нуля. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Дожди и туман надвигаются на Белгородскую область. В четверг ночью и днём пройдут небольшие дожди. В тёмное время суток синоптики обещают 2–7 ˚С, днём потеплеет до 11–16 ˚С.

В областном центре ночью +3 ˚С и дождь, днём температура повысится до +12 ˚С. Дожди сохранятся до конца недели. Теплее погода будет в Валуйках. Ночью до +5 ˚С и осадки в виде дождей, в светлое время суток потеплеет до +14 ˚С. При этом дожди будут кратковременными.

В Новом Осколе ночью столбик термометра покажет +4 ˚С, пройдут кратковременные небольшие дожди. Днём потеплеет до +14 ˚С. Без осадков ночью в Старом Осколе, температура опустится до +4 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, а воздух прогреется до +13 ˚С. Дождливая погода в регионе сохранится до следующей недели.

Ранее мы писали о том, какая погода ожидается на Пасху.

#Новости#Погода#Погода в Белгородской области#Общество
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