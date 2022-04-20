Белгородцам не стоит надеяться на прекращение дождей

Дожди и туман надвигаются на Белгородскую область. В четверг ночью и днём пройдут небольшие дожди. В тёмное время суток синоптики обещают 2–7 ˚С, днём потеплеет до 11–16 ˚С.
В областном центре ночью +3 ˚С и дождь, днём температура повысится до +12 ˚С. Дожди сохранятся до конца недели. Теплее погода будет в Валуйках. Ночью до +5 ˚С и осадки в виде дождей, в светлое время суток потеплеет до +14 ˚С. При этом дожди будут кратковременными.
В Новом Осколе ночью столбик термометра покажет +4 ˚С, пройдут кратковременные небольшие дожди. Днём потеплеет до +14 ˚С. Без осадков ночью в Старом Осколе, температура опустится до +4 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, а воздух прогреется до +13 ˚С. Дождливая погода в регионе сохранится до следующей недели.