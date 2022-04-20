Белгородцам не стоит надеяться на прекращение дождей

В областном центре ночью +3 ˚С и дождь, днём температура повысится до +12 ˚С. Дожди сохранятся до конца недели. Теплее погода будет в Валуйках. Ночью до +5 ˚С и осадки в виде дождей, в светлое время суток потеплеет до +14 ˚С. При этом дожди будут кратковременными.