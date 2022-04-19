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Posted 19 апреля 2022, 14:11

Published 19 апреля 2022, 14:11

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

Пытавшегося уйти воевать за Украину россиянина задержали в Белгороде

19 апреля 2022, 14:11
Молодой человек рассказал, что хотел вступить в интернациональный легион теробороны Украины и заодно заработать денег. Видеозаписью с допроса поделилось РИА «Новости».

В Белгороде задержали молодого человека, который пытался вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Сам он объяснил, что у него были проблемы с финансами и он хотел заработать денег. Задержанный, по его словам, планировал большую часть денег отдать на восстановление инфраструктуры Украины.

В начале марта, напомним, на участке границы в Белгородской области задержали 18-летнего жителя Тульской области, который хотел попасть на Украину и примкнуть к запрещённой в РФ экстремистской организации — батальону «Азов».

#Новости#Происшествия#Украина#Задержание#Белгород
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