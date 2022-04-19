Пытавшегося уйти воевать за Украину россиянина задержали в Белгороде

Posted 19 апреля 2022, 14:11
Published 19 апреля 2022, 14:11
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
В Белгороде задержали молодого человека, который пытался вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины.
Сам он объяснил, что у него были проблемы с финансами и он хотел заработать денег. Задержанный, по его словам, планировал большую часть денег отдать на восстановление инфраструктуры Украины.
В начале марта, напомним, на участке границы в Белгородской области задержали 18-летнего жителя Тульской области, который хотел попасть на Украину и примкнуть к запрещённой в РФ экстремистской организации — батальону «Азов».