Площадка для массовых мероприятий появится на улице Костюкова в Белгороде

На сайте госзакупок был объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит строительство площадки. На участке победителю предстоит провести подготовительные работы, валку деревьев, укладку тротуарной плитки, озеленение и ограждение территории. Площадка будет оформлена скамейками и урнами, также на ней разместят амфитеатр и буккроссинг.