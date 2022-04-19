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Площадка для массовых мероприятий появится на улице Костюкова в Белгороде

19 апреля 17:50
Фото: Бел.Ру
Площадку для проведения массовых культурных мероприятий построят на территории между детским садом № 56 и домом № 5 по улице Костюкова.

На сайте госзакупок был объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит строительство площадки. На участке победителю предстоит провести подготовительные работы, валку деревьев, укладку тротуарной плитки, озеленение и ограждение территории. Площадка будет оформлена скамейками и урнами, также на ней разместят амфитеатр и буккроссинг.

По итогам конкурса, которые подвели 18 апреля, победителем аукциона стала компания ООО «Гарант». Она зарегистрирована в Белгороде в июле 2012 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Валиахметов.

ООО «Гарант» согласилось выполнить работы по строительству площадки на Костюкова за 2,7 млн рублей, хотя изначально в госзакупке значилась цена 3,2 млн рублей.

По условиям контракта строительные работы должны начаться 1 мая и продлятся до 31 августа.

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