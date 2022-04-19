Мэр Белгорода хочет себе ещё три заместителя

Помимо новых заместителей может появиться и новый департамент строительства и культуры. Его курировать будет лично первый заммэра. Как отмечает градоначальник Антон Иванов, нужно усилить влияние специалистов, чтобы реализовывать масштабные проекты. Решение не повлияет на фонд оплаты труда, отмечает Иванов. Предложение горсовет рассмотрит 26 апреля.