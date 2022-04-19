Мэр Белгорода хочет себе ещё три заместителя

Мэрия Белгорода может пополниться ещё тремя новыми заместителями. Предложение об изменении структуры администрации рассмотрит белгородский горсовет.
Администрация предлагает создать структуру, которая позволит эффективнее решать стоящие перед городом задачи. Реализацией проектов по ландшафтному обустройству, согласно замыслу чиновников, может заняться главный ландшафтный архитектор.
Предлагается усилить направление, связанное с финансами, и передать управление муниципального заказа. Руководитель также получит должность заммэра. В комитет земельных и имущественных отношений перейдут отделы градостроительной документации и по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Глава аналогичным образом станет заместителем мэра.
Помимо новых заместителей может появиться и новый департамент строительства и культуры. Его курировать будет лично первый заммэра. Как отмечает градоначальник Антон Иванов, нужно усилить влияние специалистов, чтобы реализовывать масштабные проекты. Решение не повлияет на фонд оплаты труда, отмечает Иванов. Предложение горсовет рассмотрит 26 апреля.