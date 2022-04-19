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17 автомобилей повреждены в результате обстрела в белгородском Головчино

19 апреля 17:04
Фото: Сообщество "БЭИ" в ВК
Об этом глава Белгородской области рассказал в ходе вечерней прямой линии. Также он отметил, что с восстановлением имущества жителям села помогут власти.
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Обстрел

19 апреля Вячеслав Гладков в ходе прямой линии «10 вопросов губернатору» рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Головчино Грайворонского горокруга и о том, как ведутся восстановительные работы.

Глава области отметил, что после утреннего взрыва успели восстановить газоснабжение и подачу электроэнергии. Тем не менее 76 домов пострадали. В 21 доме нашли лёгкие повреждения — разбиты окна. Около 30 домов обследовали специалисты, произвели замеры и с 20 апреля строители начнут их восстанавливать.

С завтрашнего дня подрядным организациям будут перечислены авансовые платежи для приобретения строительных материалов. Как я уже сказал, ни одного человека с бедой мы не оставим. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Гладков уточнил, что также повреждения получили 17 автомобилей. С их восстановлением жителям села также помогут.

Напомним, что около 6:00 во вторник со стороны Украины обстреляли село Головчино в Белгородской области. Трое человек пострадали. Подросток получил травму глаза, одна женщина — осколочное ранение стопы, ещё одна жительница села — ранение в предплечье. Возбуждено уголовное дело.

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