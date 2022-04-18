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Владимир Путин поздравил московский «Спартак» со 100-летием

18 апреля 13:21
Фото: телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"
К поздравлениям от президента присоединились Российский футбольный союз и российская Премьер-лига. Об этом сообщают «Новые известия».

Путин, РФС, РПЛ и многочисленные болельщики поздравили футбольный клуб «Спартак» с вековым юбилеем. Президент РФ направил поздравительную телеграмму клубу 18 апреля, пишет издание.

В поздравлении Владимир Путин указал, что «Спартак» один из наиболее известных и титулованных клубов России. Его история прочно связана с развитием футбола и становлением массового физкультурного движения.

Телеграмму опубликовали на сайте Кремля. Там также сказано о выдающихся достижениях клуба, что он — общая гордость и национальное достояние. К поздравлениям также присоединились Российский футбольный союз и российская Премьер-лига.

#Новости#Москва#Спартак#Юбилей#Спорт
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