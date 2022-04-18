Владимир Путин поздравил московский «Спартак» со 100-летием

Путин, РФС, РПЛ и многочисленные болельщики поздравили футбольный клуб «Спартак» с вековым юбилеем. Президент РФ направил поздравительную телеграмму клубу 18 апреля, пишет издание.
В поздравлении Владимир Путин указал, что «Спартак» один из наиболее известных и титулованных клубов России. Его история прочно связана с развитием футбола и становлением массового физкультурного движения.
Телеграмму опубликовали на сайте Кремля. Там также сказано о выдающихся достижениях клуба, что он — общая гордость и национальное достояние. К поздравлениям также присоединились Российский футбольный союз и российская Премьер-лига.