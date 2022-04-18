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Posted 18 апреля 2022, 07:11

Published 18 апреля 2022, 07:11

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Спрос на сахар в Белгородской области упал ниже прошлогодних значений

18 апреля 2022, 07:11
Сюжет
Эксклюзив
Еженедельный анализ среднестатистических розничных цен на продукты в сравнении с соседними регионами представила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. В целом рост цен есть, но на некоторые товары спрос упал.

Как отметила чиновница, в Белгородской области фиксируется рост цен на продукты. Однако он незначительный. К примеру, на 1,96 рубля подорожали мороженые и охлаждённые куры, на 2,07 рубля — подсолнечное масло, на 4,74 рубля — сахар, на 2,26 рубля — сливочное масло, на 0,42 рубля — яйца, на 4,25 рубля — репчатый лук, а на 4 рубля — белокочанная капуста.

При этом Щедрина отметила, что за текущую неделю специалисты зафиксировали замедление недельного темпа роста индекса потребительских цен.

На текущий момент спрос на товары бакалейной группы стабилизировался. По данным ФНС, зафиксировано заметное снижение спроса на ряд товаров, которые уже закуплены впрок.Юлия Щедрина

Так, продажа сахара в натуральном выражении снизилась на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года, мясных консервов и масла — на 9%, макаронных изделий — на 4%, круп — на 3%.

Чиновница также отметила, что ретейлеры постепенно рассматривают вопрос о возвращении регулярных промоакций. Но, несмотря на рост цен, по стоимости продовольственной корзины Белгородская область продолжает удерживать лидерскую позицию — она у нас самая низкая в ЦФО.

Продолжаем проводить мониторинг цен и товарных запасов. Все обращения оперативно отрабатываем, направляем их в УФАС и прокуратуру для отработки результатов проводимого мониторинга.Юлия Щедрина

#Новости#Экономика#Продукты#Сахар#Цены#Эксклюзив#Спрос#Гладков#Юлия Щедрина
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