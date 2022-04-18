Спрос на сахар в Белгородской области упал ниже прошлогодних значений

Как отметила чиновница, в Белгородской области фиксируется рост цен на продукты. Однако он незначительный. К примеру, на 1,96 рубля подорожали мороженые и охлаждённые куры, на 2,07 рубля — подсолнечное масло, на 4,74 рубля — сахар, на 2,26 рубля — сливочное масло, на 0,42 рубля — яйца, на 4,25 рубля — репчатый лук, а на 4 рубля — белокочанная капуста.