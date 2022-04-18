СМИ: Николай Куйбида может разделить и продать Петропавловскую судоверфь на Камчатке

Петропавловская судоверфь в 2014 году была признана банкротом. К объекту проявили интерес предприниматели из КНР. Петропавловские коммерсанты Павел Руденко и Андрей Обедин приняли решение своими силами восстановить легендарную верфь, пояснила жена предпринимателя Андрея Обедина Анастасия.
В 2013 году Руденко создал компанию «Комкон». У нее в период торгов в собственности уже были объекты судоверфи. Партнеры победили в торгах и стали искать инвесторов. Бизнесмены познакомились с Куйбидой. Новые партнеры договорились разделить бизнес на троих: каждому отошло по 33% акций. Руденко был в схеме идейным вдохновителем, а Куйбида и Обедин — основными инвесторами. Средства на развитие верфи участники привлекали в равных долях, но СМИ единственным учредителем и акционером «Комкон» называли Куйбиду, заявила Анастасия Обедина, добавив, что этот статус рыбопромышленник получил, оставив остальных партнеров за бортом. Об этом пишет mk.ru.
Обедина подчеркнула, ее супруг не один год занимался восстановлением верфи, а потом утонул в судах. В 2021 году Обедина и Руденко обвинили в попытке захватить судоверфь. Их заподозрили в попытке кражи у «единственного акционера компании бизнесмена и инвестора Николая Куйбиды» имущества и акций общей суммой примерно 1,5 миллиарда рублей.
Интересно, что почти одновременно с возбуждением уголовного дела против Андрея Обедина его компаньон Павел Руденко в суде «отбил» у Куйбиды акции «Комкона» и вернулся в бизнес. Коммерсант выяснил, что в ноябре 2020 года «Комкон» (находившийся в то время под управлением Куйбиды) подписал договор подряда на выполнение работ ООО «Электроспецстрой» на территории АО «Комкон». Цена вопроса составила 61 миллион рублей. При этом сотрудники верфи заявили, что не слышали ни о каких работах. Они вообще ничего не знают о компании «Электроспецстрой».
Руденко обратился за документами в налоговую. Он узнал, что фирма, которой Куйбида предоставил многомиллионный контракт, числится лишь на бумаге. «Электроспецстрой» не подавал отчетности два года.
Руденко сообщил об этом полицейским, но дело до сих пор не возбудили.
Обедин и Руденко остаются под следствием. В это время Куйбида направил исковое заявление о признании АО «Комкон» банкротом. Арбитражный суд Камчатского края иск отклонил, тогда Куйбида подал апелляцию.
Журналисты считают, что рыбопромышленник желает разделить Петропавловскую судоверфь и продать ее с молотка.