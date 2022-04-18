СМИ: Николай Куйбида может разделить и продать Петропавловскую судоверфь на Камчатке

Интересно, что почти одновременно с возбуждением уголовного дела против Андрея Обедина его компаньон Павел Руденко в суде «отбил» у Куйбиды акции «Комкона» и вернулся в бизнес. Коммерсант выяснил, что в ноябре 2020 года «Комкон» (находившийся в то время под управлением Куйбиды) подписал договор подряда на выполнение работ ООО «Электроспецстрой» на территории АО «Комкон». Цена вопроса составила 61 миллион рублей. При этом сотрудники верфи заявили, что не слышали ни о каких работах. Они вообще ничего не знают о компании «Электроспецстрой».