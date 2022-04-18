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Posted 18 апреля 2022, 18:25

Published 18 апреля 2022, 18:25

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Петр Белый: Российские разработки лекарств нуждаются в стимулировании

Петр Белый: Российские разработки лекарств нуждаются в стимулировании

18 апреля 2022, 18:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Совете Федерации состоялось заседание, на котором чиновники рассмотрели наиболее актуальные вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. В работе участвовал руководитель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый.

Запасов лекарственных препаратов в России хватит на год, как заверил эксперт. Именно поэтому риска возникновения их дефицита в нашей стране нет, сообщает сайт newizv.ru.

Сегодня назрела необходимость стимулировать российские разработки оригинальных лекарств, обладающих идентичным терапевтическим эффектом, по мнению Петра Белого. Официальный представитель «Промомеда» уточнил: препаратам next-in-class предстоит заменить иностранные медикаменты, и принудительные патенты на них будут в итоге обнулены.

Эксперт рассказал обо всех рисках и преимуществах принудительного лицензирования. Петр Белый раскрыл также особенности действующих в нашем государстве систем регистрации лекарственных средств и защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике.

Представитель «Промомеда» уверен, что сегодня необходимо пересмотреть целый ряд подходов к регуляторным взаимоотношениям в отрасли. Речь идет, в том числе, и об экспертизе патентных заявок на изобретения, как подчеркнул он. Охрану следует расширить с формул медикаментов до их вариабельности.

Защищать необходимо, проще говоря, не конкретные формулы, а подвид как таковой. Петр Белый обратил внимание на тот факт, что такую практику успешно внедрили в Соединенных Штатах и во многих европейских государствах. Если ее начнут применять в России, то изобретатели медикаментов получат не только гарантии возврата инвестиций, но и возможности для выбора наиболее удачных для вывода на рынок препаратов.

Систему правовой охраны больших объемов оригинальных препаратов отечественного производства Петр Белый назвал самым долгосрочным и надежным инструментом обеспечения лекарственной независимости и общей безопасности государства.

Защита интеллектуальной собственности в рамках разработок оригинальных молекул на территории России сталкивается сегодня с рядом сложностей. Детальное изучение зарубежной и отечественной практик делает очевидной разницу в подходах к возможным объемам патентной охраны в ряде случаев.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила, в свою очередь, с заявлением о том, что инициатива компании «Промомед» о пересмотре отечественными патентными органами взаимодействия с фармакологическими структурами заслуживает одобрения.

Однако речь должна идти в данном случае о консультациях и об оказании помощи, но ни в коем случае не об ограничениях, предупредила глава Совфеда.

Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить и представить на рассмотрение инициативы, ориентированные на усовершенствование деятельности патентного ведомства РФ. Эффективно решить все поднятые в ходе заседания вопросы помогут соответствующие рекомендации. Их разработают в ближайшее время для профильных федеральных ведомств и членов правительства, а также для органов властей регионов РФ.

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