Петр Белый: Российские разработки лекарств нуждаются в стимулировании

Защищать необходимо, проще говоря, не конкретные формулы, а подвид как таковой. Петр Белый обратил внимание на тот факт, что такую практику успешно внедрили в Соединенных Штатах и во многих европейских государствах. Если ее начнут применять в России, то изобретатели медикаментов получат не только гарантии возврата инвестиций, но и возможности для выбора наиболее удачных для вывода на рынок препаратов.