К ликвидации старой свалки в Белгороде могут приступить в сентябре

В областном центре рекультивируют старую городскую свалку площадью 20,4 га. Работы должны выполнить за 20 месяцев, пройдут они в два этапа, рассказал на оперсовещании в региональном правительстве замгубернатора Константин Полежаев. На рекультивацию выделили более 1,5 млрд рублей.

В Белгороде рекультивируют старую городскую свалку. Мусорный полигон занимает площадь 20,4 га. Работы пройдут в два этапа — технический (подготовка нарушенных земель) и биологический (восстановление почвенного покрова). Всё это займёт 20 месяцев. К ликвидации свалки должны приступить уже в сентябре. Сроки в рамках дорожной карты соблюдаются, отметил замгубернатора Константин Полежаев. По проектной документации уже поступили первые замечания, подрядчик их устранил. Положительное заключение на прохождение госэкспертизы власти рассчитывают получить в начале мая. На рекультивацию полигона выделили более 1,5 млрд рублей. Основная часть — 1,06 млрд — из регионального бюджета. Вопрос ликвидации мусорного полигона в Белгороде обсуждают не в первый раз. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор сделал замечания по проекту, но и после устранения недочётов вынес отрицательное заключение. Отметим, что Белгородская область попала в тридцатку субъектов РФ по наибольшему количеству несанкционированных свалок. В конце 2021 года в регионе насчитали 203 нелегальные свалки. Две из них обнаружили в сёлах Незнамово и Сорокино.