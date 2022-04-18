К ликвидации старой свалки в Белгороде могут приступить в сентябре

Posted 18 апреля 2022, 09:20
Published 18 апреля 2022, 09:20
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В Белгороде рекультивируют старую городскую свалку. Мусорный полигон занимает площадь 20,4 га.
Работы пройдут в два этапа — технический (подготовка нарушенных земель) и биологический (восстановление почвенного покрова). Всё это займёт 20 месяцев. К ликвидации свалки должны приступить уже в сентябре.
Сроки в рамках дорожной карты соблюдаются, отметил замгубернатора Константин Полежаев. По проектной документации уже поступили первые замечания, подрядчик их устранил. Положительное заключение на прохождение госэкспертизы власти рассчитывают получить в начале мая.
На рекультивацию полигона выделили более 1,5 млрд рублей. Основная часть — 1,06 млрд — из регионального бюджета.
Вопрос ликвидации мусорного полигона в Белгороде обсуждают не в первый раз. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор сделал замечания по проекту, но и после устранения недочётов вынес отрицательное заключение.
Отметим, что Белгородская область попала в тридцатку субъектов РФ по наибольшему количеству несанкционированных свалок. В конце 2021 года в регионе насчитали 203 нелегальные свалки. Две из них обнаружили в сёлах Незнамово и Сорокино.