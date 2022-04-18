Белгородцы получат социальные выплаты и зарплаты за май досрочно

Posted 18 апреля 2022, 09:15
Published 18 апреля 2022, 09:15
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Как отметила чиновница, по поручению президента Владимира Путина в Белгородской области подготовились досрочно выплатить средства семьям с детьми и другим категориям граждан за май 2022 года.
Из регионального бюджета выделили 560 млн рублей. Досрочно в апреле меры поддержки получат почти 200 тысяч белгородцев.
Речь идёт о таких выплатах, как:
Всё подготовлено, базы сформированы, реестры вычищены на предмет умерших людей, и с сегодняшнего дня мы начинаем информационную работу, чтобы люди знали, что меры поддержки они получат досрочно.Елена Батанова
Также досрочно зарплату получат работники бюджетных учреждений во всех районах области. Об этом сообщил региональный министр финансов Владимир Боровик.