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Posted 18 апреля 2022, 09:15

Published 18 апреля 2022, 09:15

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

Белгородцы получат социальные выплаты и зарплаты за май досрочно

18 апреля 2022, 09:15
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Эксклюзив
Об этом сообщила министр соцзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова. Речь идёт о мерах поддержки для шести категорий граждан.

Как отметила чиновница, по поручению президента Владимира Путина в Белгородской области подготовились досрочно выплатить средства семьям с детьми и другим категориям граждан за май 2022 года.

Из регионального бюджета выделили 560 млн рублей. Досрочно в апреле меры поддержки получат почти 200 тысяч белгородцев.

Речь идёт о таких выплатах, как:

  • ежемесячные выплаты после рождения или усыновления первого ребёнка;
  • ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей (средства выплачиваются до трёх лет);
  • ежемесячные выплаты на ребёнка от трёх до семи лет;
  • ежемесячное пособие на детей;
  • ЕДВ региональным льготникам;
  • выплаты детям войны.

Всё подготовлено, базы сформированы, реестры вычищены на предмет умерших людей, и с сегодняшнего дня мы начинаем информационную работу, чтобы люди знали, что меры поддержки они получат досрочно.Елена Батанова

Также досрочно зарплату получат работники бюджетных учреждений во всех районах области. Об этом сообщил региональный министр финансов Владимир Боровик.

#Новости#Общество#Зарплаты#Эксклюзив#Выплаты#Льготники
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